Удмуртия в минуту: обследование дома на Удмуртской и помощь обманутым дольщикам

Информационные итоги дня от информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги четверга, 21 декабря. В обзор попали сообщения о помощи обманутым дольщикам, установке газоанализаторов в квартирах и долгах перед строителями.

Дом под контролем:

Специалисты вновь обследовали дом на улице Удмуртской, где в ноябре прогремел взрыв газа. Дополнительных деформаций конструкции выявлено не было. За состоянием здания ведется постоянный контроль, на трещинах выставлены сигнальные маячки.

Вопросы безопасности:

После трагедии в Ижевске Минстрой России начал прорабатывать вопрос установки газоанализаторов в квартирах. Кроме того, в стране уже ужесточили требования к организациям, которые занимаются ремонтом газового оборудования.

Помощь дольщикам:

Проблему обманутых дольщиков в поселке Хохряки решат в следующем году. Компания «Стройком» оставила без жилья более 170 человек. Арбитражный суд республики принял решение о смене застройщика.

Увольнение:

Екатерина Коновалова покинула пост начальника управления по культуре и туризму администрации Ижевска. Она написала заявление по собственному желанию. Коновалова отметила что заранее жалеет своего преемника.

Долги:

Власти Удмуртии намерены погасить долги перед строителями в следующем году. В настоящее время задолженность составляет около 750 млн рублей.