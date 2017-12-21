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      Удмуртия в минуту: обследование дома на Удмуртской и помощь обманутым дольщикам

      18:24, 21 декабря, 2017
      18:24, 21 декабря, 2017
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      #кадры\n#строительство\n#ЖКХ\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#новости\n#долги
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      Информационные итоги дня от информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги четверга, 21 декабря. В обзор попали сообщения о помощи обманутым дольщикам, установке газоанализаторов в квартирах и долгах перед строителями.

       

      Удмуртия в минуту: обследование дома на Удмуртской и помощь обманутым дольщикам

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

       

      Дом под контролем:

      Специалисты вновь обследовали дом на улице Удмуртской, где в ноябре прогремел взрыв газа. Дополнительных деформаций конструкции выявлено не было. За состоянием здания ведется постоянный контроль, на трещинах выставлены сигнальные маячки.

      Вопросы безопасности:

      После трагедии в Ижевске Минстрой России начал прорабатывать вопрос установки газоанализаторов в квартирах. Кроме того, в стране уже ужесточили требования к организациям, которые занимаются ремонтом газового оборудования.

      Помощь дольщикам:

      Проблему обманутых дольщиков в поселке Хохряки решат в следующем году. Компания «Стройком» оставила без жилья более 170 человек. Арбитражный суд республики принял решение о смене застройщика.

      Увольнение:

      Екатерина Коновалова покинула пост начальника управления по культуре и туризму администрации Ижевска. Она написала заявление по собственному желанию. Коновалова отметила что заранее жалеет своего преемника.

      Долги:

      Власти Удмуртии намерены погасить долги перед строителями в следующем году. В настоящее время задолженность составляет около 750 млн рублей.

      18:24, 21 декабря, 2017
      538
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      #кадры\n#строительство\n#ЖКХ\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#новости\n#долги

       

       

       

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