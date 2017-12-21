Более 1000 фотографий прислали жители Ижевска на конкурс новогодних костюмов

25 декабря станет последним днем приема работ.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска прислали более 1000 фотографий своих детей в праздничных костюмах на конкурс «Новогодний карнавал». Больше всего снимков – в номинации «В гостях у сказки» (костюмы сказочных персонажей, животных, героев мультфильмов). Далее идут «Новогодний серпантин» (костюмы на тему Нового года: снежинка, елочка, елочные игрушки), «Команда Деда Мороза» (внук дедушки Мороза, внучка, гномы) и «Символ Нового года» (собака).

До окончания сбора конкурсных работ остаётся 4 дня. 25 декабря последний день приёма работ. Фото малыша в новогоднем костюме можно отдать в электронном виде воспитателю в своем детском саду или отправить на электронный адрес: org_alt@mail.ru

Партнёры конкурса приготовили для победителей по-настоящему новогодние подарки. В их числе сладкие, шоколадные и фруктовые корзины, кресла-груши, билеты на новогодние представления и другие сюрпризы.

Финал конкурса состоится 13 января в день Старого Нового года. С 1 по 8 января на сайте «Сусанин» пройдет открытое голосование. Читатели смогут определить достойные победы снимки. Награждение победителей состоится 13 января.

Организаторами конкурса являются Управление дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска, информационно-методический центр «Альтернатива», медиагруппа «КОМОС-МЕДИА» (LOVE RADIO 97,8 в Ижевске) при поддержке информационного агентства «Сусанин» и еженедельника «АиФ в Удмуртии».

Генеральный партнёр конкурса – сеть супермаркетов вкусной еды «SPAR»;

Партнёр конкурса в номинации «Команда Деда Мороза» - газета «Удмуртская Правда»;

Партнёр конкурса в номинации «В гостях у сказки» - информационное агентство «Сусанин»;

Партнёр конкурса в номинации «Символ года» - мебельная фабрика «Арбат»;

Партнёр конкурса в номинации «Новогодний серпантин» - Государственная аптечная сеть «Госаптека» ГУП УР Аптеки Удмуртии.