Большие планы: Удмуртия в 2018 году намерена погасить все долги перед строительными организациями

К 2021 году власти региона планируют разобраться и с задолженностями муниципалитетов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии в 2018 году намерены погасить перед строительными организациями всю задолженность. До 2021 года регион также добьется погашения долгов муниципалитетов, пишет Интерфакс.

Как рассказал информагентству вице-премьер Удмуртии Анатолий Строков, задолженность республики перед строителями, которая копилась с 2014 года, на сегодняшний день составляет около 750 млн рублей.

Также напомним, в 2018 году Удмуртскую Республику ждёт антикризисный бюджет и максимальная экономия средств. «Так получается, что мы и никакие кредиты не можем брать. У нас предел достигнут в соответствии с законом. Нам просто не дадут это сделать. А помимо этого мы ещё должны снизить объём госдолга и рассчитываться с кредиторами», - заявил ранее глава региона Александр Бречалов.