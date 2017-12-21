  • $ 58.56 ↓
  • € 69.52 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Большие планы: Удмуртия в 2018 году намерена погасить все долги перед строительными организациями

      13:33, 21 декабря, 2017
      Анна Торхова
      13:33, 21 декабря, 2017
      Анна Торхова
      535
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#долги
      535
      0

      К 2021 году власти региона планируют разобраться и с задолженностями муниципалитетов.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии в 2018 году намерены погасить перед строительными организациями всю задолженность. До 2021 года регион также добьется погашения долгов муниципалитетов, пишет Интерфакс.

      Как рассказал информагентству вице-премьер Удмуртии Анатолий Строков, задолженность республики перед строителями, которая копилась с 2014 года, на сегодняшний день составляет около 750 млн рублей.

      Также напомним, в 2018 году Удмуртскую Республику ждёт антикризисный бюджет и максимальная экономия средств. «Так получается, что мы и никакие кредиты не можем брать. У нас предел достигнут в соответствии с законом. Нам просто не дадут это сделать. А помимо этого мы ещё должны снизить объём госдолга и рассчитываться с кредиторами», - заявил ранее глава региона Александр Бречалов.

      13:33, 21 декабря, 2017
      Анна Торхова
      535
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#долги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В роддоме Сарапула, где погибли роженицы, проведут служебную проверку

      10:56, 18 декабря, 2017
      11421

      Готовимся к Новому году: что пророчат гороскопы жителям Ижевска

      5261
      12:12, 17 декабря, 2017

      Трехлетняя девочка погибла в аварии с фурой на трассе в Удмуртии

      4528
      15:00, 16 декабря, 2017

      Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

      4405
      18:51, 20 декабря, 2017

      Руководителем пресс-службы главы и правительства Удмуртии станет Марина Баль

      3949
      22:31, 18 декабря, 2017

      Заводчанин в Питере купил «Бентли» и потерял его за один день

      18:29, 17 декабря, 2017
      1382

      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      1315
      11:52, 22 декабря, 2017

      Водителей обязали «светиться» на дорогах за пределами населенных пунктов

      1073
      10:45, 17 декабря, 2017

      В Нижнем Новгороде задержали зампредседателя законодательного собрания Олега Сорокина

      797
      16:35, 19 декабря, 2017

      Зампредседатель заксобрания Нижнего Новгорода Олег Сорокин проведет в СИЗО два месяца

      644
      09:48, 20 декабря, 2017

      Джереми Реннер стал самым прибыльным актером Голливуда в 2017 году

      13:00, 16 декабря, 2017
      680

      Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года

      649
      10:30, 16 декабря, 2017

      В США группа Linkin Park выпустила альбом в память о Честере Бенингтоне

      594
      17:15, 16 декабря, 2017

      В США Иванку Трамп и ее мужа обвинили в сокрытии доходов

      592
      11:27, 18 декабря, 2017

      Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в детский садик после Нового года

      567
      15:52, 19 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Гибель пешехода на трассе под Ижевском

      22 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      22 декабря, 2017

      Врио главы Удмуртии побывал в полуразрушенном поселке, о котором рассказали Путину

      22 декабря, 2017