Cветовой день в Ижевске, переводчик эмодзи и «заморозка» пенсии: что произошло минувшей ночью

О том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционный утренний обзор, чтобы вы всегда были в курсе событий.

Самые короткие дни в году:

21 и 22 декабря станут самыми короткими световыми днями в этом году. 21 декабря в 20:28 по ижевскому времени произойдёт зимнее солнцестояние и с этого момента «светлые» дни начнут удлиняться, сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. Уже в субботу, 23 декабря, светлое время суток в Ижевске увеличится на 7 секунд. А меньше чем через месяц световой день удлинится на 1 час (до 7:45:21).

Открытие новогодней ёлки:

Завтра, 22 декабря в 13.00 рядом с ТРЦ «Радуга» состоится торжественное открытие новогодней ёлки Первомайского района Ижевска. Для зрителей выступят детские и взрослые коллективы, ростовые куклы, а также главные герои Нового года – Дед Мороз и Снегурочка, сообщает пресс-служба города.

Переводчик эмодзи:

«Яндекс.Переводчик» теперь может превращать язык смайликов в русский текст и наоборот. Новая функция заработала с 20 декабря, пишут Известия.

Эмодзи – это набор иероглифов, которые используют в электронных сообщениях.

«Заморозка» пенсии:

Накопительную часть пенсии заморозили до 2020 года. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года, сообщает Лента.ру.

Напомним, впервые пенсионные накопления россиян заморозили в 2014 году. На тот момент власти обещали, что эта мера продлится всего год.

Мораторий касается только тех жителей, которые передали часть своей пенсии в негосударственные пенсионные фонды (6% россиян).

Военная тактика:

Исследователи американского аналитического центра Rand оценили возможности России вести войну, если она наступит. Они исходили из того, что главная задача России - защита своей страны, а не масштабный конфликт, сообщают РИА «Новости». Преимущество страны в том, что войска могут быстро перебрасывать соединения по железной дороге в нужных направлениях.



Российские войска будут стремиться избежать решающего сражения с равными силами противника.



Главными целями для уничтожения станут вражеские авианосцы, военные базы и самолеты. А «страховкой» страны по-прежнему остается ядерное оружие.

Специалисты отметили, что в армии России хорошо себя зарекомендовали десантники.