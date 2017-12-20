Удмуртия в минуту: продление ареста Александра Соловьева и претензии к тросовым ограждениям

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Ижевск. Удмуртия. В среду, 20 декабря, стало известно, что следствие попросило продлить домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева.

«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Соловьева до 4 апреля 2018 года», - рассказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Напомним, Соловьева обвиняют в получении взятки в размере 140 млн рублей.

Приведут в порядок весной:

Власти Ижевска прокомментировали претензии прокуратуры к тросовым ограждениям на улице Удмуртской. В администрации рассказали, что надзорный орган потребовал нанести горизонтальную разметку. Сделать это планируется весной следующего года.

Снижение госдолга:

В Удмуртии сократился размер госдолга. За месяц снижение составило более 830 млн рублей. Основную часть долга составляют банковские кредиты.

Инвестиции в парк:

В парк Кирова в Ижевске планируют вложиться питерские инвесторы. Они готовы выделить 150 млн рублей. Реконструкция предполагает обновление аттракционов и обустройство пешеходных зон.

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