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      Удмуртия в минуту: продление ареста Александра Соловьева и претензии к тросовым ограждениям

      18:00, 20 декабря, 2017
      18:00, 20 декабря, 2017
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      #благоустройство\n#инвестиции\n#дороги\n#общество\n#СМИ\n#Александр Соловьев\n#безопасность\n#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#новости\n#суд
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      Традиционный обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. В среду, 20 декабря, стало известно, что следствие попросило продлить домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева.

      «В Басманный суд Москвы поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Соловьева до 4 апреля 2018 года», - рассказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

      Напомним, Соловьева обвиняют в получении взятки в размере 140 млн рублей.

      Удмуртия в минуту: продление ареста Александра Соловьева и претензии к тросовым ограждениям

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

      Приведут в порядок весной:

      Власти Ижевска прокомментировали претензии прокуратуры к тросовым ограждениям на улице Удмуртской. В администрации рассказали, что надзорный орган потребовал нанести горизонтальную разметку. Сделать это планируется весной следующего года.

      Снижение госдолга:

      В Удмуртии сократился размер госдолга. За месяц снижение составило более 830 млн рублей. Основную часть долга составляют банковские кредиты.

      Инвестиции в парк:

      В парк Кирова в Ижевске планируют вложиться питерские инвесторы. Они готовы выделить 150 млн рублей. Реконструкция предполагает обновление аттракционов и обустройство пешеходных зон.

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      Информагентство «Сусанин» в преддверии Нового года запустило конкурс. Расскажи свою интересную праздничную историю и получи приятный подарок. Подробности – на нашем сайте.

      18:00, 20 декабря, 2017
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      #благоустройство\n#инвестиции\n#дороги\n#общество\n#СМИ\n#Александр Соловьев\n#безопасность\n#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#новости\n#суд

       

       

       

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