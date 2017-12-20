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      Более 338 млн рублей выплатили должники из Удмуртии, чтобы выехать за рубеж

      14:30, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      14:30, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      252
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#долг
      252
      0

      Ограничение права покидать границу России побудило вернуть долги 4 323 жителей республики.

      Ижевск. Удмуртия. Должники из Удмуртии вернули 338 млн 775 тыс. рублей, чтобы им разрешили выезжать за границу. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по республике.

      Ограничение права покидать пределы России побудило выплатить долги 4 323 жителей республики.

      Так, например, жительница Первомайского района Ижевска отдала деньги за материальный ущерб, причинённый во время ДТП в размере 60 тыс. рублей.

      Ижевчанин, который игнорировал требования судебного пристава и уклонялся от отбывания наказания в виде обязательных работ, в количестве 20 часов. Ситуация изменилась после ограничения гражданина в праве выезда из страны. Мужчина сразу нашёл время, чтобы отбыть назначенное судом наказание. 

      14:30, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      252
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#долг

       

       

       

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