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      Более 1200 человек спасли сотрудники МЧС в Удмуртии с начала года

      08:30, 20 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      08:30, 20 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      247
      0
      #МЧС\n#общество\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      247
      0

      27 декабря спасатели Удмуртии отметят свой профессиональный праздник.

      Ижевск. Удмуртия. С начала года сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртии спасли более 1200 человек. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, об этом сообщил руководитель регионального ведомства Петр Фомин.

      Во вторник, 19 декабря, во время учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС Фомин озвучил основные показатели деятельности за год. В числе побед - уменьшение количества пожаров, погибших в чрезвычайных ситуациях,  спасены более 1200 человек.

      Кроме того, укреплена материально-техническая база подразделений МЧС России по Удмуртии.  Сегодня у них на вооружении более 30 видов техники – от беспилотников до 50-метровых подъёмников и 30-метровых пеноподъёмников.

      В числе задач на 2018 год – получить инвестиции в республику по линии МЧС России. В этом году, по словам Петра Фомина, вклад регионального Управления в инвестиционный фонд республики составил более 300 миллионов рублей.

      27 декабря в России празднуют День спасателя. 

      08:30, 20 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      247
      0
      #МЧС\n#общество\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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