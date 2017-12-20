Более 1200 человек спасли сотрудники МЧС в Удмуртии с начала года

27 декабря спасатели Удмуртии отметят свой профессиональный праздник.

Ижевск. Удмуртия. С начала года сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртии спасли более 1200 человек. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, об этом сообщил руководитель регионального ведомства Петр Фомин.

Во вторник, 19 декабря, во время учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС Фомин озвучил основные показатели деятельности за год. В числе побед - уменьшение количества пожаров, погибших в чрезвычайных ситуациях, спасены более 1200 человек.

Кроме того, укреплена материально-техническая база подразделений МЧС России по Удмуртии. Сегодня у них на вооружении более 30 видов техники – от беспилотников до 50-метровых подъёмников и 30-метровых пеноподъёмников.

В числе задач на 2018 год – получить инвестиции в республику по линии МЧС России. В этом году, по словам Петра Фомина, вклад регионального Управления в инвестиционный фонд республики составил более 300 миллионов рублей.

27 декабря в России празднуют День спасателя.