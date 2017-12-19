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      338 млн рублей долгов заплатили жители Удмуртии после запрета выезжать за пределы России

      13:42, 19 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      13:42, 19 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      248
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      248
      0

      В этом году такая мера побудила расплатиться с долгами 4323 человека.

      Ижевск. Удмуртия. 338 млн рублей долгов заплатили жители Удмуртии после того, как им запретили выезжать за пределы России. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, в этом году такая мера побудила расплатиться с долгами 4323 человека.

      «В текущем году данная мера побудила 4323 граждан оплатить долги на сумму 338 млн 775 тыс. рублей, чтобы иметь возможность пересечь границу», - говорится в сообщении приставов.

      Так, в Индустриальном районе Ижевска должник игнорировал требования приставов и уклонялся от отбывания наказания в виде обязательных работ.

      «Ситуация изменилась после ограничения гражданина в праве выезда из России. Мужчина сразу нашёл время и отбыл назначенное судом наказание», - отметили в управлении.

      Одну из жительниц Первомайского района города такое ограничение подвигло выплатить материальный ущерб, причинённый в результате ДТП.

      13:42, 19 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      248
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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