338 млн рублей долгов заплатили жители Удмуртии после запрета выезжать за пределы России

В этом году такая мера побудила расплатиться с долгами 4323 человека.

Ижевск. Удмуртия. 338 млн рублей долгов заплатили жители Удмуртии после того, как им запретили выезжать за пределы России. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, в этом году такая мера побудила расплатиться с долгами 4323 человека.

«В текущем году данная мера побудила 4323 граждан оплатить долги на сумму 338 млн 775 тыс. рублей, чтобы иметь возможность пересечь границу», - говорится в сообщении приставов.

Так, в Индустриальном районе Ижевска должник игнорировал требования приставов и уклонялся от отбывания наказания в виде обязательных работ.

«Ситуация изменилась после ограничения гражданина в праве выезда из России. Мужчина сразу нашёл время и отбыл назначенное судом наказание», - отметили в управлении.

Одну из жительниц Первомайского района города такое ограничение подвигло выплатить материальный ущерб, причинённый в результате ДТП.