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      Удмуртия в минуту: программа переселения из аварийного жилья и новогодний конкурс

      18:27, 18 декабря, 2017
      18:27, 18 декабря, 2017
      487
      0
      #медицина\n#строительство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#аварийное жилье
      487
      0

      «Сусанин» подводит информационные итоги понедельника.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась новая рабочая неделя. О самых интересных новостях понедельника, 18 декабря, читайте в традиционном обзоре от корреспондентов информагентства «Сусанин».

      Удмуртия в минуту: программа переселения из аварийного жилья и новогодний конкурс

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Служебная проверка:

      В роддоме Сарапула проведут служебную проверку. Специалистам предстоит дать оценку действиям главврача учреждения и состоянию медицинского оборудования. Напомним, ранее в этом роддоме скончались две пациентки.

      Эфирная эстафета:

      Руководитель Удмуртии Александр Бречалов призвал главу Ижевска Юрия Тюрина выйти в прямой эфир. Градоначальнику поручено пообщаться с жителями и ответить на вопросы об украшении города и бродячих собаках.

      To be continued:

      В Удмуртии решили продолжить муниципальную программу переселения из аварийного жилья. В этом году её опробовали в Сарапуле. Планируется, что к проекту присоединятся Глазов, Кизнерский и Игринский районы.

      «Нет» точечной застройке:

      В рамках борьбы с точечной застройкой в Удмуртии приняли новый закон. Со следующего года разрешение на строительство в Ижевске и его окрестностях будет выдавать республиканский Минстрой.

      Конкурс:

      Информагентство «Сусанин» в преддверии Нового года запустило конкурс. Расскажи свою интересную праздничную историю и получи приятный подарок. Подробности – на нашем сайте.

      18:27, 18 декабря, 2017
      487
      0
      #медицина\n#строительство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#аварийное жилье

       

       

       

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