«Сусанин» подводит информационные итоги понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась новая рабочая неделя. О самых интересных новостях понедельника, 18 декабря, читайте в традиционном обзоре от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту: программа переселения из аварийного жилья и новогодний конкурс Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Служебная проверка:

В роддоме Сарапула проведут служебную проверку. Специалистам предстоит дать оценку действиям главврача учреждения и состоянию медицинского оборудования. Напомним, ранее в этом роддоме скончались две пациентки.

Эфирная эстафета:

Руководитель Удмуртии Александр Бречалов призвал главу Ижевска Юрия Тюрина выйти в прямой эфир. Градоначальнику поручено пообщаться с жителями и ответить на вопросы об украшении города и бродячих собаках.

To be continued:

В Удмуртии решили продолжить муниципальную программу переселения из аварийного жилья. В этом году её опробовали в Сарапуле. Планируется, что к проекту присоединятся Глазов, Кизнерский и Игринский районы.

«Нет» точечной застройке:

В рамках борьбы с точечной застройкой в Удмуртии приняли новый закон. Со следующего года разрешение на строительство в Ижевске и его окрестностях будет выдавать республиканский Минстрой.

Конкурс:

Информагентство «Сусанин» в преддверии Нового года запустило конкурс. Расскажи свою интересную праздничную историю и получи приятный подарок. Подробности – на нашем сайте.