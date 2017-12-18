В Удмуртии за неделю подорожали свежие помидоры и огурцы

Цены на эти овощи поднялись более, чем на 13 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за неделю заметно подорожали свежие помидоры и овощи. Как сообщает Удмуртстат, цены на первый продукт повысились на 13,53 рублей, на второй – на 13,26 рублей.

Также за период с 11 по 18 декабря 2017 года наиболее подорожали: пшеничная мука – на 1,05 рублей, жирный творог – на 6,28 рублей, морковь – на 0,40 рублей, маргарин – на 1,68 рублей, яблоки – на 1 рубль, пшеничный хлеб – на 0,42 рубля, картофель – на 0,14 рублей.

Кроме того, на 0,1 - 0,6% повысились цены на репчатый лук, черный байховый чай, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, свинину (кроме бескостного мяса), говядину (кроме бескостного мяса), водку, сосиски, сардельки, мясные консервы, полукопченую и варено-копченую колбасу, пшено, карамель.

При этом за это время подешевели сметана, мороженая неразделанная рыба, сахарный песок, мягкие, глазированные шоколадом конфеты, шлифованный рис, сливочное масло, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, куриные яйца, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, подсолнечное масло, пищевая поваренная соль, твердые и мягкие сычужные сыры.

Из включенных в наблюдение непродовольственных товаров подорожали: дизельное топливо, стиральный порошок, автомобильный бензин марок АИ-95 и АИ-92.