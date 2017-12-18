  • $ 58.69 ↓
  • € 69.09 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии за неделю подорожали свежие помидоры и огурцы

      16:39, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      16:39, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      363
      0
      #Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены\n#овощи
      Фото: pixabay.com
      363
      0

      Цены на эти овощи поднялись более, чем на 13 рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за неделю заметно подорожали свежие помидоры и овощи. Как сообщает Удмуртстат, цены на первый продукт повысились на 13,53 рублей, на второй – на 13,26 рублей.

      Также за период с 11 по 18 декабря 2017 года наиболее подорожали: пшеничная мука – на 1,05 рублей, жирный творог – на 6,28 рублей, морковь – на 0,40 рублей, маргарин – на 1,68 рублей, яблоки – на 1 рубль, пшеничный хлеб – на 0,42 рубля, картофель – на 0,14 рублей.

      Кроме того, на 0,1 - 0,6% повысились цены на репчатый лук, черный байховый чай, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, свинину (кроме бескостного мяса), говядину (кроме бескостного мяса), водку, сосиски, сардельки, мясные консервы, полукопченую и варено-копченую колбасу, пшено, карамель.

      При этом за это время подешевели сметана, мороженая неразделанная рыба, сахарный песок, мягкие, глазированные шоколадом конфеты, шлифованный рис, сливочное масло, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, куриные яйца, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, подсолнечное масло, пищевая поваренная соль, твердые и мягкие сычужные сыры.

      Из включенных в наблюдение непродовольственных товаров подорожали: дизельное топливо, стиральный порошок, автомобильный бензин марок АИ-95 и АИ-92.

      16:39, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      363
      0
      #Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены\n#овощи

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В роддоме Сарапула, где погибли роженицы, проведут служебную проверку

      10:56, 18 декабря, 2017
      7815

      Полицейский из Ижевска подбрасывал наркотики невиновным горожанам

      6727
      17:00, 13 декабря, 2017

      Уголовное дело возбудили против врача частной клиники в Ижевске

      5714
      15:38, 15 декабря, 2017

      Порыв у разрушенного дома в Ижевске, списки допущенных к Олимпиаде и гигантский пингвин: что произошло минувшей ночью

      5145
      08:00, 13 декабря, 2017

      Готовимся к Новому году: что пророчат гороскопы жителям Ижевска

      4408
      12:12, 17 декабря, 2017

      Топ-менеджер мурманского предприятия представился журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию Путина

      16:32, 14 декабря, 2017
      1298

      Заводчанин в Питере купил «Бентли» и потерял его за один день

      1125
      18:29, 17 декабря, 2017

      В Москве арестовали замглавы Росимущества Елену Паткину по подозрению в хищении 150 млн рублей

      1084
      09:18, 15 декабря, 2017

      В Хабаровске 72-летний пенсионер стал иконой стиля

      1067
      17:00, 15 декабря, 2017

      Британский певец Робби Уильямс рассказал, почему отменил концерты в России

      1061
      09:52, 14 декабря, 2017

      В сети появились первые спойлеры после премьеры ленты «Звездные войны: Последние джедаи»

      16:00, 12 декабря, 2017
      1039

      В сети опубликовали первый официальный постер ленты «8 подруг Оушена»

      764
      17:42, 15 декабря, 2017

      В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет: на борту находилось 25 человек

      729
      09:13, 14 декабря, 2017

      Власти Нью-Йорка назвали взрыв у метро «Таймс Сквер» терактом

      664
      12:15, 12 декабря, 2017

      Дональд Трамп заявил, что США «стоят на пороге нового экономического чуда»

      664
      12:20, 14 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: памятник конструктору мотоцикла «Иж» и новые обитатели зоопарка

      Ижевск готовится к Новому году

      Удмуртия в минуту: программа переселения из аварийного жилья и новогодний конкурс

      18 декабря, 2017