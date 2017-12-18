Готовимся к Новому году: Сусанин собирает истории новогодних чудес

Автор самой интересной (по мнению редакции) новости получит приятный подарок.

Ижевск. Удмуртия. Говорят, под Новый год, что ни пожелается, то всегда произойдет, то всегда сбывается. В Новый год жители Удмуртии склонны верить в чудеса, а с некоторыми эти чудеса случались. В канун самого доброго праздника редакция информационного агентства «Сусанин» решила собрать новогодние рассказы своих читателей. Если у вас есть истории, связанные с Дедом Морозом и Снегурочкой, ёлкой, загаданными под бой курантов желаниями, и вы готовы поделиться ими с общественностью – добро пожаловать.

Свои истории можете оставлять в постах в наших группах во Вконтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. Автор лучшего рассказа (по мнению редакции) получит приятный новогодний сюрприз. Итоги подведем 28 декабря.