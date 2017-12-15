Удмуртия в минуту: главные новости недели

О самых интересных новостях минувших пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя завершилась в Удмуртии. О главных новостях минувшей пятидневки – в традиционном обзоре от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Поддержка завода:

В понедельник, 11 декабря, стало известно, что власти Удмуртии намерены сохранить завод «Ижметмаш». Предприятие планируют обеспечить работой, поставляя сырье из Бугульмы.

Разбор дома:

Во вторник в Ижевске начали разбор рухнувшей при взрыве части дома на улице Удмуртской. Рабочие приступили к демонтажу стен пятого подъезда. После этого специалисты проведут повторную экспертизу здания.

Фонтан:

В ночь на среду, 13 декабря, у дома произошел серьезный порыв трубы водоснабжения. Вода залила несколько улиц, в том числе десять лет Октября и Пушкинскую. На устранение порыва потребовалось два часа.

Наказание:

11 лет колонии получил житель Можги за секс с девочкой-подростком. Мужчина познакомился с ней в компании молодежи, привез её к себе, избил, «накачал» наркотиками, а потом изнасиловал.

Не по ГОСТу:

Тросовые ограждения на улице Удмуртской в Ижевске установлены с нарушением ГОСТа. Об этом стало известно в пятницу, 15 декабря. Прокуратура попросила городские власти устранить нарушения.