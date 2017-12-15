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      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      18:00, 15 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      18:00, 15 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      265
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#СМИ\n#Ижевск\n#погода\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#суд
      265
      0

      О самых интересных новостях минувших пяти дней.

      Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя завершилась в Удмуртии. О главных новостях минувшей пятидневки – в традиционном обзоре от корреспондентов информагентства «Сусанин».

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

      Поддержка завода:

      В понедельник, 11 декабря, стало известно, что власти Удмуртии намерены сохранить завод «Ижметмаш». Предприятие планируют обеспечить работой, поставляя сырье из Бугульмы.

      Разбор дома:

      Во вторник в Ижевске начали разбор рухнувшей при взрыве части дома на улице Удмуртской. Рабочие приступили к демонтажу стен пятого подъезда. После этого специалисты проведут повторную экспертизу здания.

      Фонтан:

      В ночь на среду, 13 декабря, у дома произошел серьезный порыв трубы водоснабжения. Вода залила несколько улиц, в том числе десять лет Октября и Пушкинскую. На устранение порыва потребовалось два часа.

      Наказание:

      11 лет колонии получил житель Можги за секс с девочкой-подростком. Мужчина познакомился с ней в компании молодежи, привез её к себе, избил, «накачал» наркотиками, а потом изнасиловал.

      Не по ГОСТу:

      Тросовые ограждения на улице Удмуртской в Ижевске установлены с нарушением ГОСТа. Об этом стало известно в пятницу, 15 декабря. Прокуратура попросила городские власти устранить нарушения.

      18:00, 15 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      265
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#СМИ\n#Ижевск\n#погода\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#суд

       

       

       

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