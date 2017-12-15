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      «КОМОС ГРУПП» исполняет мечты: агрохолдинг поддержал благотворительную акцию «Елка для каждого»

      16:30, 15 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      16:30, 15 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      145
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП\n#благотворительность
      Фото: ИА "Сусанин"
      145
      0

      Егор Лапин получил в подарок от компании большого синего дракона, о котором давно мечтал.

      Ижевск. Удмуртия. Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» принял участие в благотворительной акции «Елка для каждого», которую традиционно организует медиагруппа «Центр» в преддверии Нового года. В пятницу, 15 декабря, Театр оперы и балета Удмуртии посетили более 70 тяжелобольных детей, которым вручили подарки.

      «Сегодня на праздник пришли около 70 детей с родителями. Обычно мы объявляем сбор средств за полтора месяца. Также можно стать персональным дедом морозом для ребенка, купить подарок и принести его нам. В этот раз таких добровольцев было 48. На данный момент мы собрали уже около полумиллиона рублей. В этом году партнером являлась корпорация «Центр», также к акции присоединился агрохолдинг «КОМОС ГРУПП». Мальчик Егор попросил большого синего дракона. Одного из руководителей компании привлекла эта просьба, и он откликнулся на нее. В итоге ребенку вручал подарок большой синий дракон, который является одним из символов компании», – рассказала «Сусанину» куратор проекта «Елка для каждого» Мария Загуменнова.

      Отметим, что подобный новогодний праздник организаторы проводят уже четвертый раз.

      По словам мамы Егора Анастасии Боковой, сын просил такую игрушку очень давно, но родители все никак не могли угадать, какого же именно сказочного огнедышащего змея просит ребенок.

      «Нам позвонили и пригласили на этот праздник. Спросили, что хочет Егор. Он, естественно, ответил, что мечтает о синем драконе. Подобных игрушек у него было уже очень много, но такого большого и мягкого не было. Сейчас он счастлив. Хочу поблагодарить за такой подарок «КОМОС ГРУПП», – рассказала мама Егора.

      Стоит сказать, что агрохолдинг в этом году также проводит традиционную благотворительную акцию «Настоящее чудо», вручая подарки детям из детских домов, и делает сладкие сюрпризы для одаренных ребят и детей-сирот из Завьяловского, Сарапульского, Камбарского, Каракулинского районов Удмуртии и Глазова.

      16:30, 15 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      145
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП\n#благотворительность

       

       

       

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