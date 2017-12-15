В выходные в Удмуртии снегопадов не ожидается

Холоднее всего будет в южных районах республики.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии будет ветрено, а снегопадов не ожидается. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в Удмуртском Гидрометцентре.

«В ближайшие дни ожидается погода без существенных осадков, местами пройдет слабый снег. Температурный фон начнет понижаться», - отмечают синоптики.

По ночам в выходные и в начале следующей недели столбики термометров будут опускаться до -7, -12 градусов по Цельсию. Холоднее всего будет в южных районах республики.

Днем будет чуть теплее – до -6, -11 градусов.