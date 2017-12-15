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      Готовимся к Новому году: как жителям Удмуртии выбрать сладкий подарок для ребенка

      10:15, 15 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      10:15, 15 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      174
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#подарки\n#здоровое питание\n#продукты питания
      Фото: pxhere.com
      174
      0

      Советы от специалистов Роспотребнадзора.

      Ижевск. Удмуртия. Новый год подступает все ближе. На календаре уже середина декабря, а значит, самое время задуматься о выборе подарков, в том числе сладких. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике рассказала, на что обратить внимание при покупке.

      Выбирая подарок, нужно изучить этикетку. На ней должны быть указаны масса, состав содержимого, дата фасовки, срок и условия хранения. Также обязательно будет присутствовать наименование фасовщика и пищевая ценность.

      Чему нужно отдавать предпочтение при выборе новогоднего подарка для ребенка? Продуктам, в которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

      Вот несколько советов от специалистов:

      Конфеты – лучше выбрать шоколадные. В них хоть и в небольших количествах, но содержится калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны, витамины А, С, Е.

      Зефир – в его составе совершенно отсутствуют жиры. Для производства сладости используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин. Белок, входящий в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет.

      Диетическим продуктом из-за отсутствия жиров является и пастила.

      При диетах, связанных с проблемами ЖКТ, врачи рекомендуют галетное печенье, калорийность которого ниже калорийности песочного печенья.

      В наборах не должно быть леденцовой карамели и кондитерских изделий, содержащих более 0,5% этанола.

      Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.

      10:15, 15 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      174
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#подарки\n#здоровое питание\n#продукты питания

       

       

       

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