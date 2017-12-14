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      Удмуртия в минуту: предельный рост тарифов и концессия с «Ижводоканалом»

      18:10, 14 декабря, 2017
      18:10, 14 декабря, 2017
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      #дороги\n#ЖКХ\n#СМИ\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#новости\n#зима
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      Обзором самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» традиционно подводят информационные итоги дня. В подборку самых интересных новостей четверга, 14 декабря, попали сообщения о концессии с «Ижводоканалом», уборке снега и поправках в закон.

      Удмуртия в минуту: предельный рост тарифов и концессия с "Ижводоканалом"

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Рост тарифов:

      В Ижевске определили предельный рост тарифов ЖКХ. В следующем году он составит 5,7%. Этот показатель рассмотрели на профильных комиссиях и утвердили депутаты городской думы.

      Ждут предложения:

      Власти Ижевска пока не нашли приемлемого варианта концессионного соглашения с «Ижводоканалом». Глава столицы региона Юрий Тюрин отметил, что город не получил выгодного предложения.

      Поправки в закон:

      Депутаты Удмуртии предложили Госдуме России внести поправки в закон о госзакупках. Народные избранники считают необходимым отдать контроль за закупками в руки субъекта федерации.

      Наказание:

      Житель Можги проведет 11 лет за решеткой за изнасилование девочки-подростка. Мужчина познакомился со школьницей в компании молодежи. Он привез её к себе, избил, «накачал» наркотиками, а потом изнасиловал.

      Уборка улиц:

      После Нового года очисткой улиц Ижевска займут сразу несколько подрядчиков. Они подпишут контракты на два года. Пока дороги в городе убирает только МУП ДРЭУ. С улиц вывезли уже 12 тыс. тонн снега.

      18:10, 14 декабря, 2017
      260
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      #дороги\n#ЖКХ\n#СМИ\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#новости\n#зима

       

       

       

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