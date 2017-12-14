Обзором самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» традиционно подводят информационные итоги дня. В подборку самых интересных новостей четверга, 14 декабря, попали сообщения о концессии с «Ижводоканалом», уборке снега и поправках в закон.

Удмуртия в минуту: предельный рост тарифов и концессия с "Ижводоканалом" Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Рост тарифов:

В Ижевске определили предельный рост тарифов ЖКХ. В следующем году он составит 5,7%. Этот показатель рассмотрели на профильных комиссиях и утвердили депутаты городской думы.

Ждут предложения:

Власти Ижевска пока не нашли приемлемого варианта концессионного соглашения с «Ижводоканалом». Глава столицы региона Юрий Тюрин отметил, что город не получил выгодного предложения.

Поправки в закон:

Депутаты Удмуртии предложили Госдуме России внести поправки в закон о госзакупках. Народные избранники считают необходимым отдать контроль за закупками в руки субъекта федерации.

Наказание:

Житель Можги проведет 11 лет за решеткой за изнасилование девочки-подростка. Мужчина познакомился со школьницей в компании молодежи. Он привез её к себе, избил, «накачал» наркотиками, а потом изнасиловал.

Уборка улиц:

После Нового года очисткой улиц Ижевска займут сразу несколько подрядчиков. Они подпишут контракты на два года. Пока дороги в городе убирает только МУП ДРЭУ. С улиц вывезли уже 12 тыс. тонн снега.