Обелиск на Воткинском шоссе, VIP-камеры в «Матросской тишине» и национальное достояние США: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Чашку традиционного кофе лучше всего приправить свежим обзором ночных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Новый обелиск:

В Ижевске на Воткинском шоссе появится новый обелиск. Он увековечит память сотрудников МВД, погибших при исполнении обязанностей. Соответствующее постановление подписал глава столицы Удмуртской Республики Юрий Тюрин.

Удлиннили маршрут:

С 15 декабря электричка «Ижевск – Круглое Поле» будет ездить до станции Нижнекамск. О продлении маршрута сообщила пресс-служба Миндортранса Республики Татарстан.

«До станции Круглое Поле поезд следует согласно действующему расписанию, отправление со станции Круглое Поле в 20:37, прибытие на станцию Нижнекамск в 21:30. Поезд курсирует по пятницам и субботам», - отмечается в сообщении.

VIP-камеры:

ФСИН России начала проверку после появления сообщений о «VIP-камерах» в СИЗО «Матросская тишина». Об условиях содержания, схожих с пребыванием в «четырехзвездочных гостиницах» рассказала первый заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева, пишет Росбалт.

«Два больших окна. На стене огромный телевизор, рядом модный пульт. Шикарный холодильник «Индезит» забит деликатесами. Кровати (две совершенно пустые) застелены белоснежным бельем. Кругом красивые полочки для удобства. На одной стоят стильные банки для самых разных специй <...>. Туалет с включающейся вытяжкой, с подвесным унитазом (стоит от 30 до 50 тысяч рублей), с красивым шкафчиком. Такой туалет я видела только в отелях не ниже уровня «четырех звезд», — цитирует издание слова Меркачевой.

Она же рассказала, что есть камеры, где «заключенные живут хуже, чем бомжи в подвале». Там арестованные спят на бетонном полу.

«Песня года»:

Лучшей песней 2017 года в России признали композицию «Тает лёд» украинской группы «Грибы». Имена победителей в 16 основных номинациях премии называли эксперты из Академии российской музыки, пишет Life.

По мнению специалистов, «лучшим поп-исполнителем» стал Alekseev (Никита Алексеев), «лучшей поп-исполнительницей» — Loboda (Светлана Лобода), «лучшей поп-группой» — IOWA. «Лучшей рок-группой» признали «Би-2».

Ростовский рэпер Баста (Василий Вакуленко), как и в прошлом году, получил статуэтку как «Лучший хип-хоп исполнитель2, а также устроил «концерт года» — в СК «Олимпийский».

Национальное достояние:

В этом году национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США пополнили 27 картин. Так, национальным достоянием признали «Крепкий орешек», оскароносные «Титаник» и «Супермен», немой фильм «Внутри Нью-Йоркского метро», а также триллер «Помни».

Как пишет 5-tv.ru, включение фильма в Нацреестр означает «признание его значимости для истории американского кинематографа и культурного наследия страны».