Порыв у разрушенного дома в Ижевске, списки допущенных к Олимпиаде и гигантский пингвин: что произошло минувшей ночью

О чем писали СМИ, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро среды, Удмуртия! За чашечкой кофе читайте обзор самых интересных событий, о которых писали в Удмуртской Республике, России и мире, пока вы спали.

Фонтан на Удмуртской:

Порыв трубы водоснабжения произошел минувшей ночью у разрушенного дома на улице Удмуртской в Ижевске.

«Произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения. Отключение водоснабжения в жилых домах и социально-значимых объектах не нарушено. Ведутся ремонтно-восстановительные работы», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Вода затопила прилегающие улицы.

«Потоп на 10 лет Октября перебрался на ул. Холмогорова. На перекрёстке Пушкинская х Холмогорова на дороге и особенно под водой гололёд! Уровень воды приличный!», - написал Андрей Рублёв в группе ИГГС в социальной сети Вконтакте.

К утру появились сообщения, что вода схлынула.

Пожар в Сюмсях:

Здание пилорамы вспыхнуло в Сюмсях. Инцидент произошел вечером накануне, 12 декабря.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, огонь повредил сам здание, оборудование и пиломатериалы. Погасить пламя удалось за несколько минут.

Новый мессенджер:

Жители России смогут переписываться на сайте Госуслуг. На портале появится мессенджер, способный наладить общение между гражданами и государственными ведомствами, пишет Ура.ру.

Зная один из идентификаторов адресата, любой пользователь портала, будь то обычный гражданин России или представитель госоргана, сможет написать ему сообщение.

Отмечается, что данный обмен сообщениями будет признан юридически значимым. Эксперты считают, что новая функция будет востребована не только у рядовых пользователей портала, но и у госструктур. К примеру, судебные органы таким образом смогут доказать факт отправки уведомления адресату. Переписку на сайте госуслуг также можно будет использовать в суде.

Допуск:

208 российских атлетов смогут выступить на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе. Однако, как пишет Газета, это число может уменьшиться в связи с тем, что специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) будет принимать решение о допуске конкретных спортсменов.

Для тех атлетов, кто не сможет принять участие в Играх-2018, могут быть организованы специальные соревнования.

Напомним, 5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение временно приостановить членство ОКР и отстранить сборную России от участия в Играх-2018.

Пингвин-гигант:

Останки гигантского пингвина нашли в Новой Зеландии. Немецкие и новозеландские ученые обнаружили неполный скелет птицы, в том числе часть левой лопатки и плечевой кости, часть левой локтевой кости и несколько ребер, пишет Runews24.

Обнаруженное животное было очень крупным – ростом 177 см и весом свыше 100 кг. Новый вид пингвинов получил название Kumimanu biceae. Kumi в легендах маори (новозеландские аборигены) – большой мифологический монстр, manu – птица.

Предполагается, что пингвины-великаны обитали в районе современной Новой Зеландии 55-60 млн лет назад.