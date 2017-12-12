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      Жители Ижевска смогут увидеть производство «Лады»

      16:31, 12 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      16:31, 12 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      232
      0
      #промышленность\n#общество\n#Ижевск\n#Ижавто
      Фото: ИА Сусанин
      232
      0

      На Ижевском автозаводе пройдет день открытых дверей.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевский автозавод откроет двери для всех желающих. Как сообщает пресс-служба «LADA Ижевский автомобильный завод», 16 декабря горожане смогут ознакомиться с процессом производства «Лады», работой оборудования, модельным рядом. Будет открыт для посещения и музей предприятия.

      Вместе с серийным автомобилями впервые в Ижевске будет представлена спортивная LADA Vesta, которая участвовала в Российских кольцевых гонках в классе «Супер-продакшн». Этот автомобиль принес «серебро» заводской команде АвтоВАЗа.

      Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00

      16:31, 12 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      232
      0
      #промышленность\n#общество\n#Ижевск\n#Ижавто

       

       

       

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