Жители Ижевска смогут увидеть производство «Лады»

На Ижевском автозаводе пройдет день открытых дверей.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский автозавод откроет двери для всех желающих. Как сообщает пресс-служба «LADA Ижевский автомобильный завод», 16 декабря горожане смогут ознакомиться с процессом производства «Лады», работой оборудования, модельным рядом. Будет открыт для посещения и музей предприятия.

Вместе с серийным автомобилями впервые в Ижевске будет представлена спортивная LADA Vesta, которая участвовала в Российских кольцевых гонках в классе «Супер-продакшн». Этот автомобиль принес «серебро» заводской команде АвтоВАЗа.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00