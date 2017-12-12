Готовимся к Новому году: выбираем пиротехнику для праздника

Жителям Удмуртии не стоит забывать о правилах безопасности при использовании фейерверков.

Ижевск. Удмуртия. Празднование Нового года в Удмуртии сложно представить без запуска фейерверков. При выборе и использовании салютов нужно быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Как рассказали информационному агентству “Сусанин” в Ижевской пиротехнической лаборатории, разработчики уделяют особое внимание разнообразию светозвуковых эффектов. Для этого они используют различные композиции из химических веществ, органических и неорганических компонентов.

Мировым лидером среди производителей пиротехнических изделий по-прежнему является Китай. Все они обязаны проходить сертификацию при поставках в Россию.

В большинстве случаев при покупке покупатель может посмотреть видеозапись работы предлагаемого товара. Кроме того, производители фейерверков бытового применения стараются разнообразить названия своих изделий, привлекая покупателей яркими, запоминающимися словами. Появились названия батарей салютов: «Круче не бывает!», «Ура! Пятница!», «Имперские забавы», «Для уважаемых людей».

Популярностью у жителей Удмуртии пользуются батареи салютов c большим количеством залпов различного калибра. Кому-то подходит изделие калибра 0,8 дюймов с высотой подъема менее 25 метров. Если кто-то хочет выше и мощнее, то выбирает калибр 2 дюйма, высота срабатывания таких изделий составляет около 50 метров.

Бенгальские свечи, как обычно, разлетаются, как «горячие пирожки», их разнообразие растет с каждым годом, например, фигурные свечи – «Ёлочки», «Сердечки», «Звёздочки». Очень распространены, как в Новый Год, так и в свадебный сезон цветные бенгальские свечи и свечи, время горения которых доходит до 3 минут.

Простейший набор, состоящий из бенгальских свечей, фонтанов, наземных и летающих фейерверков и небольшой батареи салютов обойдётся примерно в 700 рублей.

В ГУ МЧС России по Удмуртии советуют обращать внимание на ряд признаков при выборе пиротехники. Подделку могут выдать:

На упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об опасности и информация, о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя;

Название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают;

Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата;

В графе сертификата «дополнительная информация» нет класса опасности;

Код органа по сертификации знака соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата.

Важно соблюдать следующие меры безопасности:

Покупать пиротехнику можно исключительно у тех продавцов, которые имеют все необходимые разрешительные документы на такую деятельность и сертификаты качества на соответствующую продукцию. Продавец должен быть готов представить заключение СЭС и Службы пожарной охраны, а все товары должны иметь описания на русском языке и иметь срок годности;

Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию применения пиротехнического изделия, которая должна содержать ограничения по условиям применения, способы безопасной подготовки и запуска, меры по предотвращению самостоятельного срабатывания, размеры опасной зоны, срок годности или гарантийный срок и дату изготовления, способы безопасной утилизации, предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным шрифтом или сопровождением слова «ВНИМАНИЕ», реквизиты производителя, идентификационные признаки пиротехнического изделия, информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия, текст инструкции по эксплуатации должен быть изложен на русском языке четким и хорошо различимым шрифтом;

До использования нужно обеспечить правильное хранение фейерверков. Лучшие условия – сухое и прохладное место, не находящееся в непосредственной близости от источников огня и газовых приборов. Пиротехническую продукцию нельзя оставлять на солнце (на подоконниках, балконах, на целый день во дворе). Под прямыми солнечными лучами вещества, которые содержатся в петарде, могут воспламениться. На месте запуска салютов еще не использованные изделия стоит держать в 10-15 метрах от точки, где они приводятся в действие. Не допускать применение пиротехнических изделий с явными дефектами и повреждениями. Запрещается сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления, обогревателях;

Даже простая транспортировка фейерверков требует повышенной осторожности, так как некоторые вещества могут сдетонировать от сильного удара. Не стоит носить петарды в карманах, играть с ними, использовать не по назначению;

Детям необходимо быть вдвойне осторожными при использовании любых пиротехнических изделий, и делать это в присутствии взрослых;

В некоторых случаях новогодние салюты могут быть причиной ранения зрителей. Особенно это актуально, если речь о залповых системах, которые способны упасть на бок уже после первой-второй ракеты, если были установлены недостаточно надежно. Запуская такие фейерверки, в первую очередь стоит обеспечить безопасность зрителей, отвести их на безопасное расстояние и, в идеале, укрыть за надежной преградой;

Правильное использование фейерверков предусматривает запуск их на открытых площадках, где в радиусе 100 метров нет зданий и легковоспламеняющихся предметов;

Зажигая фитиль, очень важно не попадать на "линию огня". Не наклоняться над изделием во время его использования. Как показывает практика, самые распространенные травмы при запуске фейерверков - это повреждения лица и рук от внезапного запуска ракеты;

Вне зависимости от обстоятельств, фитиль фейерверка – предмет особого внимания. В случае, если он поврежден или вовсе отсутствует, следует отказаться от использования изделия;

В том случае, если фейерверк не сработал, нельзя пытаться его использовать повторно. Батарея, петарда или одиночный салют могут сработать в самый неподходящий для этого момент – в руках или в непосредственной близости от людей;

Во время запуска салютов специалисты рекомендуют всегда держать под рукой воду. Во-первых, она поможет быстро устранить внезапное возгорание, а во-вторых, в воде стоит смачивать все сработавшие фейерверки на случай, если внутри остались взрывчатые и горючие вещества;

Алкогольное опьянение – условие, при котором нужно отказаться от использования любых пиротехнических изделий во избежание печальных последствий;

После использования пиротехнического изделия нужно обязательно осмотреть и очистить территорию от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

Запрещается запускать пиротехнику:

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач;

на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий;

при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность её использования. Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;

во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;

лицами, не преодолевшими возрастного ограничения, установленного производителем.

Помните в случае пожара, чрезвычайной ситуации звонить по телефону «01» или «101» (по сотовой связи).