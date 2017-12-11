Удмуртия в минуту: судьба «Ижметмаша» и уборка снега в Ижевске

Обзором самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Вечер понедельник, 11 декабря, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают очередным обзором самых интересных новостей дня.

Сохранение завода:

Власти Удмуртии намерены сохранить завод «Ижметмаш» и обеспечить его работой. Поставлять сырье планируются из Бугульмы. Ранее сообщалось, что на предприятии грядут массовые сокращения.

Пожелание удачи:

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал назначение руководителя Минздрава. По его словам, социальный блок в правительстве практически сформирован. Бречалов также пожелал Игорю Титову удачи на новом месте.

Голосование:

Жители Сарапула сами выберут, что появится на обновленной набережной. На сайте городской администрации стартовало голосование. Среди прочего горожанам предложили открытый каток, бассейн и копию самолета.

Уборка улицы:

Контроль за уборкой снега в Ижевске станет ежедневным. В городе изменили систему приведения улиц в порядок. Территорию разбили на несколько секторов. С улиц уже вывезли около 4 тыс. тонн снега.

Достижения:

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выиграла гонку преследования на Кубке IBU. Соревнования проходили в Швейцарии. Второй в гонке стала россиянка Дарья Виролайнен. Замкнула тройку француженка Хлои Шевалье.