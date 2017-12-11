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      Удмуртия в минуту: судьба «Ижметмаша» и уборка снега в Ижевске

      18:13, 11 декабря, 2017
      18:13, 11 декабря, 2017
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      #медицина\n#спорт\n#благоустройство\n#промышленность\n#Ижевск\n#Сарапул\n#власть и чиновники\n#биатлон\n#Удмуртия\n#снег\n#глава Удмуртии\n#зима
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      Обзором самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Вечер понедельник, 11 декабря, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают очередным обзором самых интересных новостей дня.

       

      Удмуртия в минуту: судьба "Ижметмаша" и уборка снега в Ижевске

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

       

      Сохранение завода:

      Власти Удмуртии намерены сохранить завод «Ижметмаш» и обеспечить его работой. Поставлять сырье планируются из Бугульмы. Ранее сообщалось, что на предприятии грядут массовые сокращения.

      Пожелание удачи:

      Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал назначение руководителя Минздрава. По его словам, социальный блок в правительстве практически сформирован. Бречалов также пожелал Игорю Титову удачи на новом месте.

      Голосование:

      Жители Сарапула сами выберут, что появится на обновленной набережной. На сайте городской администрации стартовало голосование. Среди прочего горожанам предложили открытый каток, бассейн и копию самолета.

      Уборка улицы:

      Контроль за уборкой снега в Ижевске станет ежедневным. В городе изменили систему приведения улиц в порядок. Территорию разбили на несколько секторов. С улиц уже вывезли около 4 тыс. тонн снега.

      Достижения:

      Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выиграла гонку преследования на Кубке IBU. Соревнования проходили в Швейцарии. Второй в гонке стала россиянка Дарья Виролайнен. Замкнула тройку француженка Хлои Шевалье.

      18:13, 11 декабря, 2017
      325
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      #медицина\n#спорт\n#благоустройство\n#промышленность\n#Ижевск\n#Сарапул\n#власть и чиновники\n#биатлон\n#Удмуртия\n#снег\n#глава Удмуртии\n#зима

       

       

       

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