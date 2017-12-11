Конкурс новогодних карнавальных костюмов стартовал в Ижевске

Читатели «Сусанина» смогут отдать свои голоса за лучшие костюмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал конкурс костюмов «Новогодний карнавал». Принять в нем участие могут малыши из детских садов, их родители и воспитатели. Организаторами конкурса являются Управление дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска, информационно-методический центр «Альтернатива», медиагруппа «КОМОС-МЕДИА» (LOVE RADIO в Ижевске) при поддержке информационного агентства «Сусанин» и еженедельника «АиФ в Удмуртии».

Для участия родителям необходимо принести в детский сад на флеш-карте фотографию своего ребенка в новогоднем костюме. В каждой из четырех номинаций можно предоставить только одно изображение. Жюри будет оценивать их по нескольким критериям: соответствие номинации, красочность, эффектность, использование необычных материалов, оригинальность идеи, общее восприятие.

Номинации: «Команда Деда Мороза» (внук дедушки Мороза, внучка, гномы), «В гостях у сказки» (костюмы сказочных персонажей, животных, героев мультфильмов), «Символ года» (Собака), «Новогодний серпантин» (костюмы на тему Нового года: снежинка, елочка, елочные игрушки).

В детских садах фотографии будут принимать до 25 декабря. После этого они проходят отборочный этап. 200 лучших работ передадут главному жюри конкурса, в состав которого войдут представители администрации, партнеры конкурса, общественники. Они выберут по три лучших костюма в каждой номинации. С 1 по 8 января на сайте «Сусанин» пройдет открытое голосование. Читатели смогут определить достойные победы снимки.

Награждение победителей состоится 13 января.

Генеральный партнёр конкурса – сеть супермаркетов вкусной еды «СПАР»;

Партнёр конкурса в номинации «Команда Деда Мороза» - газета «Удмуртская Правда»;

Партнёр конкурса в номинации «В гостях у сказки» - информационное агентство «Сусанин»;

Партнёр конкурса в номинации «Символ года» - мебельная фабрика «Арбат»;

Партнёр конкурса в номинации «Новогодний серпантин» - Государственная аптечная сеть «Госаптека» ГУП УР Аптеки Удмуртии.