Четыре авиарейса из Ижевска попали в программу субсидирования

Господдержку направления получат на условиях софинансирования.

Ижевск. Удмуртия. Росавиация опубликовала список авиарейсов из Ижевска, которые получат субсидирование в 2018 году. Как сообщается на сайте агентства, государственную поддержку получат 4 направления.

В числе субсидируемых – авиарейсы Ижевск — Нижневартовск (АО «Ижавиа»), Ижевск — Нижний Новгород, Ижевск — Самара и Ижевск — Уфа (все «Аэропорт Оренбург»). Каждое из направлений получит поддержку на условиях софинансирования из бюджетов Удмуртской Республики, Нижегородской области, Самарской области и Башкортостана.

Всего в 2018 году предусмотрено субсидирование 108 маршрутов региональных перевозок.