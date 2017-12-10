Общественники побывали в новостройках Завьяловского, Глазовского, Алнашского и Балезинского районов.

Ижевск. Удмуртия. Эксперты ОНФ в Удмуртии провели мониторинг качества новых домов для переселенцев из аварийного жилья. Общественники побывали в новостройках Завьяловского, Глазовского, Алнашского и Балезинского районов.

«В целом состояние многих домов предварительно признано хорошим. Серьезное нарушение программы по переселению граждан из аварийного жилья выявлено в деревне Варзи-Ятчи Алнашского района», - говорится в сообщении.

Активисты осмотрели подъезды, крыши, квартиры новоселов, благоустройство придомовой территории, а также провели опрос людей.

«Много претензий к качеству мы услышали от жителей дома в поселке Октябрьский Глазовского района. К примеру, трубы закреплены криво, внутренняя отделка пластиковых окон недоделана, везде линолеум, хотя по проекту значится ламинат. В коридоре одной из квартир демонтирован натяжной потолок», – отметила активист ОНФ в Удмуртии Светлана Микрюкова.

Аутсайдером проведенного мониторинга стала новостройка в деревне Варзи-Ятчи Алнашского района. Внешне дом выглядит неплохо, но внутри квартир эксперты ОНФ констатировали высокую влажность, тяжелый запах. В одной из квартир жительница пожаловалась на плесень.

«Все это говорит, что допущено нарушение в конструкции самого дома или применены низкого качества материалы. В дом заселились только в августе, а уже на потолке видны трещины. Кроме того, доступная среда сделана для «галочки», – отметила эксперт ОНФ Татьяна Додогло.

Но больше всего вопросов по данному дому – к принципу распределения квартир людям. Шесть семей получили не полноценные квартиры, а коммунальные. По мнению экспертов, это грубое нарушение программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Общественники планируют провести повторный рейд в марте 2018 ода. Собранная информация будет направлена в региональные министерство энергетики и ЖКХ, Госжилинспекцию, а также муниципалитеты.