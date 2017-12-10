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      Эксперты ОНФ в Удмуртии провели мониторинг качества новых домов для переселенцев из аварийного жилья

      15:20, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      15:20, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      180
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Балезино\n#жилье\n#Удмуртия\n#Варзи-Ятчи\n#Завьялово\n#ОНФ\n#аварийное жилье
      Фото: onf.ru
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      Общественники побывали в новостройках Завьяловского, Глазовского, Алнашского и Балезинского районов.

      Ижевск. Удмуртия. Эксперты ОНФ в Удмуртии провели мониторинг качества новых домов для переселенцев из аварийного жилья. Общественники побывали в новостройках Завьяловского, Глазовского, Алнашского и Балезинского районов.

      «В целом состояние многих домов предварительно признано хорошим. Серьезное нарушение программы по переселению граждан из аварийного жилья выявлено в деревне Варзи-Ятчи Алнашского района», - говорится в сообщении.

      Активисты осмотрели подъезды, крыши, квартиры новоселов, благоустройство придомовой территории, а также провели опрос людей.

      «Много претензий к качеству мы услышали от жителей дома в поселке Октябрьский Глазовского района. К примеру, трубы закреплены криво, внутренняя отделка пластиковых окон недоделана, везде линолеум, хотя по проекту значится ламинат. В коридоре одной из квартир демонтирован натяжной потолок», – отметила активист ОНФ в Удмуртии Светлана Микрюкова.

      Аутсайдером проведенного мониторинга стала новостройка в деревне Варзи-Ятчи Алнашского района. Внешне дом выглядит неплохо, но внутри квартир эксперты ОНФ констатировали высокую влажность, тяжелый запах. В одной из квартир жительница пожаловалась на плесень.

      «Все это говорит, что допущено нарушение в конструкции самого дома или применены низкого качества материалы. В дом заселились только в августе, а уже на потолке видны трещины. Кроме того, доступная среда сделана для «галочки», – отметила эксперт ОНФ Татьяна Додогло.

      Но больше всего вопросов по данному дому – к принципу распределения квартир людям. Шесть семей получили не полноценные квартиры, а коммунальные. По мнению экспертов, это грубое нарушение программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Общественники планируют провести повторный рейд в марте 2018 ода. Собранная информация будет направлена в региональные министерство энергетики и ЖКХ, Госжилинспекцию, а также муниципалитеты.

      15:20, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      180
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Балезино\n#жилье\n#Удмуртия\n#Варзи-Ятчи\n#Завьялово\n#ОНФ\n#аварийное жилье

       

       

       

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