Об этом сообщается на официальном сайте «Региональной инвестиционной компании».

Ижевск. Удмуртия. С 10 января изменятся цены за проезд по мостам через реки Кама и Буй. Об этом сообщается на официальном сайте «Региональной инвестиционной компании».

«Изменения коснутся четвертой тарифной группы на платном участке мостового перехода через реку Кама - стоимость проезда для большегрузов составит 1200 (+50 рублей) рублей. А также первой и четвертой тарифной группы на платном участке мостового перехода через реку Буй, стоимость проезда для легкового транспорта составит 150 (+50 рублей) рублей, для большегрузов 800 (+50 рублей) рублей», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что Камский мост станет дополнительной нагрузкой для бюджета республики из-за ошибок в расчетах по прогнозному трафику. Цены за проезд уже повышались в ноябре этого года.

С 10 января действовать следующие тарифы за проезд: