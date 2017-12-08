В Сарапуле перезахоронят останки, обнаруженные при реконструкции набережной

Церемонии предшествует литургия в Воскресенской церкви.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле перезахоронят останки, обнаруженные при реконструкции Красной (Соборной) площади и набережной. Об этом сообщает миссионерский отдел Сарапульской епархии Удмуртской митрополии.

«У Воскресенской церкви будут захоронены останки сарапульцев XVII-XVIII века от Рождества Христова», - отмечается в сообщении.

Церемонии предшествует литургия, которая проводит епископ Сарапульский и Можгинский Антоний.

Захоронения конца XVIII века нашли на набережной реки Камы в Сарапуле в марте этого года. Останки обнаружили строители, которые занимались реконструкцией. Также в числе находок были рыболовные крючки, берестяные туески, фрагменты одежды и обуви. Также во время проведения работ появился фрагмент сруба. Предположительно данные останки относятся к концу XVIII века и могут принадлежать первым жителям Сарапула.

Позже было принято решение продолжить реконструкцию участка.