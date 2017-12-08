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      В Сарапуле перезахоронят останки, обнаруженные при реконструкции набережной

      11:47, 08 декабря, 2017
      11:47, 08 декабря, 2017
      42
      0
      #благоустройство\n#Сарапул\n#Православие\n#религия\n#история\n#Удмуртия
      Фото: sarapulmissia.pravorg.ru
      42
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      Церемонии предшествует литургия в Воскресенской церкви.

      Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле перезахоронят останки, обнаруженные при реконструкции Красной (Соборной) площади и набережной. Об этом сообщает миссионерский отдел Сарапульской епархии Удмуртской митрополии.

      «У Воскресенской церкви будут захоронены останки сарапульцев XVII-XVIII века от Рождества Христова», - отмечается в сообщении.

      Церемонии предшествует литургия, которая проводит епископ Сарапульский и Можгинский Антоний.

      Захоронения конца XVIII века нашли на набережной реки Камы в Сарапуле в марте этого года. Останки обнаружили строители, которые занимались реконструкцией. Также в числе находок были рыболовные крючки, берестяные туески, фрагменты одежды и обуви. Также во время проведения работ появился фрагмент сруба. Предположительно данные останки относятся к концу XVIII века и могут принадлежать первым жителям Сарапула.

      Позже было принято решение продолжить реконструкцию участка.

      11:47, 08 декабря, 2017
      42
      0
      #благоустройство\n#Сарапул\n#Православие\n#религия\n#история\n#Удмуртия

       

       

       

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