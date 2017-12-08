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      Награда стрелков из Удмуртии, ущерб от коррупции в России и курс биткоина: что произошло минувшей ночью

      08:00, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      344
      0
      #спорт\n#коррупция\n#Ижевск\n#США\n#Удмуртия\n#деньги\n#Генпрокуратура\n#Картина дня\n#криптовалюта
      Фото: ТВ Центр
      344
      0

      Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре пятница, 8 декабря, а это значит, что рабочая неделя подходит к концу. Пока вы допиваете чашечку кофе, «Сусанин» предлагает вам почитать традиционную утреннюю рубрику.

      Награды стрелков из Удмуртии:

      В Ижевске продолжается кубок России по стрельбе из пневматического оружия. В один из соревновательных дней сборная Удмуртии выиграла серебро в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров, смешанные команды». Медаль завоевали Наталья Падерина и Николай Килин. Победителями стали представители Московской области (Маргарита Ломова, Антон Аристархов), «бронза» досталась стрелкам из Архангельской области.

      Ущерб от коррупции в России:

      Размер ущерба от коррупции в России за два с лишним года составил более 148 млрд рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на «Коммерсантъ» и слова генпрокурора страны Юрия Чайки.

      «Благодаря принятым мерам удалось повысить результативность работы по возмещению ущерба. Добровольно погашенный ущерб составил более 11 млрд руб. Приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму более 78 млрд руб», - заявил генпрокурор.

      Еще около 3 млрд рублей составили наложенные прокуратурой административные штрафы за незаконные вознаграждения от имени юридических лиц и незаконные привлечения к трудовой деятельности государственных и муниципальных служащих.

      Генпрокурор сообщил, что с 2014 года в России было зарегистрировано 122 тыс. коррупционных преступлений.

      Курс биткоина:

      Криптовалюта биткоин в ходе торгов превысила отметку в 17 тыс. долларов, обновив свой исторический максимум. Как сообщает RT со ссылкой на Сoinmarketcap.com, по состоянию на 22:54 UTC (01:54 мск) биткоин торговался в районе 17,431 тыс долларов.

      Едем – не едем:

      В США ещё не приняли решения об участии в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Как сообщает RT, об этом заявили в Белом доме.

      «Официальное решение на этот счёт ещё не принято. <...> Это внутреннее межведомственное дело. Я думаю, что в итоге президент всё взвесит», — рассказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга, который транслировал NBC.

      08:00, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      344
      0
      #спорт\n#коррупция\n#Ижевск\n#США\n#Удмуртия\n#деньги\n#Генпрокуратура\n#Картина дня\n#криптовалюта

       

       

       

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