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      Удмуртия в минуту: платные парковки и подозрение чиновника

      18:00, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      18:00, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      480
      0
      #инвестиции\n#общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Сарапул\n#льготы\n#авария\n#Удмуртия\n#парковки\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
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      Видеообзор самых важных и интересных событий.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции приготовили для читателей видеообзор самых важных и интересных событий региона.

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Смертельное ДТП:

      Женщина-водитель погибла при столкновении Жигулей и «МАЗа» на трассе «Ижевск-Сарапул». Она не справилась с управлением и выехала на встречку, где ехал грузовик.

      Платные парковки:

      В Ижевске хотят ввести платные парковки. Чиновники говорят, что за год работы этой системы в Перми исчезли беспорядочные парковки в центре города и городской бюджет заработал около 52-ух миллионов рублей.

      Попал под подозрение:

      Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего ижевского чиновника. Он распределял квартиры для погорельцев. Квартиры приватизировали и продали, выручив более 1 миллиона рублей.

      Инвестиции для Сарапула:

      Федеральный Фонд развития моногородов вложит 82 миллиона рублей в дороги и сети Сарапула. Еще 160 миллиона вложит группа компаний Комос. В результате к 2020 году в городе создадут 100 дополнительных рабочих мест.

      Льготная ипотека:

      В 2018 году в республике запустят проект льготной ипотеки под 5 целых 75 сотых процента годовых. Сейчас средневзвешенная ставка ипотеки снизилась до исторического минимума – менее 10 процентов годовых. 

      18:00, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      480
      0
      #инвестиции\n#общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Сарапул\n#льготы\n#авария\n#Удмуртия\n#парковки\n#Картина дня

       

       

       

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