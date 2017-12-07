Удмуртия в минуту: платные парковки и подозрение чиновника

Видеообзор самых важных и интересных событий.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции приготовили для читателей видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Смертельное ДТП:

Женщина-водитель погибла при столкновении Жигулей и «МАЗа» на трассе «Ижевск-Сарапул». Она не справилась с управлением и выехала на встречку, где ехал грузовик.

Платные парковки:

В Ижевске хотят ввести платные парковки. Чиновники говорят, что за год работы этой системы в Перми исчезли беспорядочные парковки в центре города и городской бюджет заработал около 52-ух миллионов рублей.

Попал под подозрение:

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего ижевского чиновника. Он распределял квартиры для погорельцев. Квартиры приватизировали и продали, выручив более 1 миллиона рублей.

Инвестиции для Сарапула:

Федеральный Фонд развития моногородов вложит 82 миллиона рублей в дороги и сети Сарапула. Еще 160 миллиона вложит группа компаний Комос. В результате к 2020 году в городе создадут 100 дополнительных рабочих мест.

Льготная ипотека:

В 2018 году в республике запустят проект льготной ипотеки под 5 целых 75 сотых процента годовых. Сейчас средневзвешенная ставка ипотеки снизилась до исторического минимума – менее 10 процентов годовых.