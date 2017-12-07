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      Объявили конкурс по формированию молодежного парламента при Госсовете Удмуртии

      17:30, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:30, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      63
      0
      #политика\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии
      Фото: vk.com/molparlament18
      63
      0

      Приём заявочных документов и конкурсных работ участников начнётся 11 декабря 2017 года и завершится 28 февраля следующего года.

      Ижевск. Удмуртия. Объявили конкурс по формированию молодежного парламента четвертого созыва при Госсовете Удмуртии. Приём заявок и конкурсных работ участников начнётся 11 декабря 2017 года и завершится 28 февраля следующего года.

      Также утвердили состав конкурсной комиссии, которую возглавит председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова.

      Публичная защита конкурсных работ пройдёт в марте 2018 года. По её итогам будут определены 30 победителей. Остальная часть молодёжного парламента традиционно формируется из представителей парламентов, созданных при районных и городских советах депутатов: по одному от каждого муниципального района и городского округа.

      Для участия в конкурсе кандидаты должны собрать не менее 250 подписей в свою поддержку и представить в конкурсную комиссию комплект документов, а затем разработать и защитить перед комиссией собственный проект.

      Содержание конкурсной работы будет оцениваться по нескольким критериям, каждый из которых будет оцениваться по десятибалльной шкале.

      Заявочные документы и конкурсные работы будут приниматься в здании Госсовета по адресу: Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, 15. Телефоны для справок: (3412) 91-32-09, 91-31-39.

      17:30, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      63
      0
      #политика\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии

       

       

       

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