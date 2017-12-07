Объявили конкурс по формированию молодежного парламента при Госсовете Удмуртии

Приём заявочных документов и конкурсных работ участников начнётся 11 декабря 2017 года и завершится 28 февраля следующего года.

Ижевск. Удмуртия. Объявили конкурс по формированию молодежного парламента четвертого созыва при Госсовете Удмуртии. Приём заявок и конкурсных работ участников начнётся 11 декабря 2017 года и завершится 28 февраля следующего года.

Также утвердили состав конкурсной комиссии, которую возглавит председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова.

Публичная защита конкурсных работ пройдёт в марте 2018 года. По её итогам будут определены 30 победителей. Остальная часть молодёжного парламента традиционно формируется из представителей парламентов, созданных при районных и городских советах депутатов: по одному от каждого муниципального района и городского округа.

Для участия в конкурсе кандидаты должны собрать не менее 250 подписей в свою поддержку и представить в конкурсную комиссию комплект документов, а затем разработать и защитить перед комиссией собственный проект.

Содержание конкурсной работы будет оцениваться по нескольким критериям, каждый из которых будет оцениваться по десятибалльной шкале.

Заявочные документы и конкурсные работы будут приниматься в здании Госсовета по адресу: Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, 15. Телефоны для справок: (3412) 91-32-09, 91-31-39.