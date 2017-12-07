В гостях хорошо: почти 25 тыс жителей Удмуртии не могут выехать за рубеж из-за долгов

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Ижевск. Удмуртия. Почти 25 тыс. жителей Удмуртии не могут выехать за рубеж из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

«На сегодняшний день ограничено в праве выезда за пределы Российской Федерации 24723 жителя Удмуртской Республики», - говорится в сообщении приставов.

Так, сарапульчанин имел задолженность перед физлицом в размере 456 тыс. рублей, после того как судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении должника в праве выезда из России, мужчина в течение двух месяцев рассчитался с долгом.

Житель села Алнаши оплатил задолженность по транспортному налогу в размере 108 тыс. рублей, чтобы иметь возможность выехать за пределы страны.