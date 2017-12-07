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      В Удмуртии за год число безработных снизилось до 6 тыс

      11:25, 07 декабря, 2017
      Анна Торхова
      11:25, 07 декабря, 2017
      Анна Торхова
      94
      0
      #Ижевск\n#безработица\n#Удмуртия\n#работа\n#завод\n#вакансии
      Фото: pixabay.com
      94
      0

      По сравнению с данными на 1 декабря 2016 года, этот показатель уменьшился на 20%.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 1 декабря зарегистрировано 6 345 безработных. Как сообщает пресс-служба Минтруда республики, это показатель снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

      Почти на 65% уменьшилось число безработных в Якшур-Бодьинском районе и на 47% в Камбарском. А в Воткинске, Ижевске и Можге неработающих жителей меньше, чем в среднем по Удмуртии.

      Число вакансий выросло в 19 районах республики:  Алнашском, Балезинском, Вавожском, Граховском, Завьяловском и других.

      Традиционно самыми востребованными остаются рабочие профессии. На рынке труда не хватает электрогазосварщиков, бетонщиков, плотников, а также поваров и швей.

      Отметим, в январе 2018 года 812 работников «Ижметмаша» могут пополнить список безработных. Причина в том, что на заводе снижаются объемы производства, нет заказов, прекращается металлургическое производство, а также у предприятия нет денег на оплату газа и электричества.

      11:25, 07 декабря, 2017
      Анна Торхова
      94
      0
      #Ижевск\n#безработица\n#Удмуртия\n#работа\n#завод\n#вакансии

       

       

       

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