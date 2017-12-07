В Удмуртии за год число безработных снизилось до 6 тыс

По сравнению с данными на 1 декабря 2016 года, этот показатель уменьшился на 20%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 1 декабря зарегистрировано 6 345 безработных. Как сообщает пресс-служба Минтруда республики, это показатель снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Почти на 65% уменьшилось число безработных в Якшур-Бодьинском районе и на 47% в Камбарском. А в Воткинске, Ижевске и Можге неработающих жителей меньше, чем в среднем по Удмуртии.

Число вакансий выросло в 19 районах республики: Алнашском, Балезинском, Вавожском, Граховском, Завьяловском и других.

Традиционно самыми востребованными остаются рабочие профессии. На рынке труда не хватает электрогазосварщиков, бетонщиков, плотников, а также поваров и швей.

Отметим, в январе 2018 года 812 работников «Ижметмаша» могут пополнить список безработных. Причина в том, что на заводе снижаются объемы производства, нет заказов, прекращается металлургическое производство, а также у предприятия нет денег на оплату газа и электричества.