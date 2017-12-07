Потоп на Союзной в Ижевске, санкции против ВАДА и подготовка КНДР к войне: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре четверг, 7 декабря, а это значит, что рабочая неделя в самом разгаре. Пока вы допиваете чашечку кофе, «Сусанин» предлагает вам почитать традиционную утреннюю рубрику.

Потоп на Союзной:

Вечером,6 декабря, в районе улицы Союзной прорвало сети водоснабжения диаметром 500мм. На место тут же выехали сотрудники «Ижводоканала», и остановили утечку воды на проезжую часть. Отключения жилых домов от водоснабжения не производилось.

«Городские службы благоустройства в ночное время будут устранять последствия произошедшего: производить очистку проезжей части от наледи, подсыпку противогололёдными средствами», - говорится в сообщении пресс-службы города.

Персональные санкции:

Вопрос о возможности применения персональных санкций в отношении руководителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) планируется рассмотреть на специальном заседании Совета Федерации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Известия».

По данным источников, в заседании будут участвовать российские спортсмены, парламентарии и дипломаты.

Эту информацию подтвердил газете глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. «Поскольку против РФ работают профессиональные люди, нам нужно тщательно продумать ответные шаги. Нам известно, что представители США вели разговоры с иностранными дипломатами и общественными деятелями, буквально науськивая, чтобы те использовали спортивную тематику против нас. Люди, которые подталкивали к этому решению, не имеют никакого отношения к спорту», - сказал Климов.

Северная Корея готовится к войне?

Совместные масштабные военные учения США и Южной Кореи, а также недавние заявления американских политиков свидетельствуют о подготовке Соединённых Штатов к нанесению удара по Северной Корее. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНДР, сообщает RT со ссылкой на Интерфакс.

«В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают одно за одним воинственные заявления, что вызывает тревогу», — приводит Интерфакс сообщение МИД, распространённое Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В ведомстве отметили, что все эти заявления являются предупреждением о том, «мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове», и в настоящее время «остаётся только один вопрос: когда война разразится».