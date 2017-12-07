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      Потоп на Союзной в Ижевске, санкции против ВАДА и подготовка КНДР к войне: что произошло минувшей ночью

      08:00, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      692
      0
      #спорт\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#США\n#Ижводоканал\n#война\n#Удмуртия\n#Северная Корея\n#допинг
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      692
      0

      Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре четверг, 7 декабря, а это значит, что рабочая неделя в самом разгаре. Пока вы допиваете чашечку кофе, «Сусанин» предлагает вам почитать традиционную утреннюю рубрику.

      Потоп на Союзной:

      Вечером,6 декабря, в районе улицы Союзной прорвало сети водоснабжения диаметром 500мм. На место тут же выехали сотрудники «Ижводоканала», и остановили утечку воды на проезжую часть. Отключения жилых домов от водоснабжения не производилось.

      «Городские службы благоустройства в ночное время будут устранять последствия произошедшего: производить очистку проезжей части от наледи, подсыпку противогололёдными средствами», - говорится в сообщении пресс-службы города.

      Персональные санкции:

      Вопрос о возможности применения персональных санкций в отношении руководителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) планируется рассмотреть на специальном заседании Совета Федерации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Известия».

      По данным источников, в заседании будут участвовать российские спортсмены, парламентарии и дипломаты.

      Эту информацию подтвердил газете глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. «Поскольку против РФ работают профессиональные люди, нам нужно тщательно продумать ответные шаги. Нам известно, что представители США вели разговоры с иностранными дипломатами и общественными деятелями, буквально науськивая, чтобы те использовали спортивную тематику против нас. Люди, которые подталкивали к этому решению, не имеют никакого отношения к спорту», - сказал Климов.

      Северная Корея готовится к войне?

      Совместные масштабные военные учения США и Южной Кореи, а также недавние заявления американских политиков свидетельствуют о подготовке Соединённых Штатов к нанесению удара по Северной Корее. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНДР, сообщает RT со ссылкой на Интерфакс.

      «В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают одно за одним воинственные заявления, что вызывает тревогу», — приводит Интерфакс сообщение МИД, распространённое Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

      В ведомстве отметили, что все эти заявления являются предупреждением о том, «мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове», и в настоящее время «остаётся только один вопрос: когда война разразится».

      08:00, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      692
      0
      #спорт\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#США\n#Ижводоканал\n#война\n#Удмуртия\n#Северная Корея\n#допинг

       

       

       

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