Причинами приостановления реализации явилось несоответствие различным требованиям.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты Роспотребнадзора по Удмуртии за 33 месяца изъяли почти 19 тонн продуктов. Как сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы, причинами приостановления реализации явилось несоответствие различным требованиям.

Отметим, что среди всей изъятой продукции лидером является алкоголь (184 партии), плодовоовощная продукция (73 партии), кондитерские изделия (67 партий) и крупы (54 партии).

По результатам контрольно-надзорной деятельности с 2015 года по сентябрь 2017 года составлено 2692 протокола об административных правонарушениях, вынесено 2329 постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности.