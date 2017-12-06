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      Обновленный ЦИК Удмуртии, собрание олимпийцев из России и покушения на Терезу Мэй: что произошло минувшей ночью

      08:00, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      279
      0
      #Олимпиада\n#выборы\n#Ижевск\n#ЦИК\n#Удмуртия\n#Англия\n#покушение\n#Олимпиада в Сочи\n#допинг\n#спортсмены
      Фото: udmurt.izbirkom.ru
      279
      0

      Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре среда, 6 декабря, а это значит, что рабочая неделя в самом разгаре. Пока вы допиваете чашечку кофе, «Сусанин» предлагает вам почитать традиционную утреннюю рубрику.

      Обновленный ЦИК:

      Накануне во вторник, 5 декабря, Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики нового состава провела свое первое организационное заседание. На нем тайным голосованием единогласно были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь ЦИК Удмуртии.

      Председателем Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики избран Владимир Кушко. Зампредом ЦИК выбрали Жанну Дворцову. Секретарем Олега Пырегова.

      Собрание олимпийцев:

      Решение по поводу своего неучастия в Олимпийских играх примут сами спортсмены. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.

      «Решение будет принимать само собрание олимпийцев. Оно пройдёт 12 декабря. Все олимпийцы приедут и сами решат. Не мы политики», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Первый канал.

      Напомним, что во вторник вечером Международный олимпийский комитет (МОК) исключил Российский комитет из МОК и запретил атлетам выступать под российским флагом на зимних Играх 2018 года. Спортсмены из России, которые смогут доказать, что не употребляли допинг, получат разрешение выступить в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

      Покушение на Мэй.

      В Великобритании спецслужбы предотвратили покушение на премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Sky News.

      Покушение готовили исламисты. По данным полиции, они намеревались подорвать самодельное взрывное устройство на Даунинг-стрит, где расположена резиденция Мэй, и в ходе образовавшегося хаоса убить британского премьера.

      Также издание пишет, что на прошлой неделе были задержаны двое подозреваемых — 20-летний мужчина, проживающий на севере Лондона, и его 21-летний предполагаемый сообщник с юго-востока Бирмингема. Им предъявили обвинения в подготовке теракта.

      08:00, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      279
      0
      #Олимпиада\n#выборы\n#Ижевск\n#ЦИК\n#Удмуртия\n#Англия\n#покушение\n#Олимпиада в Сочи\n#допинг\n#спортсмены

       

       

       

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