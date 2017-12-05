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      Удмуртия в минуту: лекарства для «Ижстали» и 450 тонн снега

      17:55, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:55, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      210
      0
      #спорт\n#ЖКХ\n#ДТП\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Новый год\n#хоккей\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#снег\n#надои\n#праздники\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
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      Видеообзор самых интересных и важных событий минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции публикуют видеообзор самых интересных событий региона, которые произошли минувшим днем.

      Удмуртия в минуту: лекарство от болельщиков и 450 тонн снега

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Смертельное ДТП:

      В Воткинском районе автобус раздавил пассажирку. Она не была пристегнута ремнем безопасности и при опрокидывании выпала из окна салона, после чего была насмерть придавлена транспортным средством. Водитель не пострадал.

      450 тонн

      Почти 450 тонн снега вывезли с дорог Ижевска за сутки. утром, 5 декабря на улицы Ижевска вышли 75 единиц спецтехники. Днем ранее на дорогах работала 81 единица техники.

      Лидеры по надоям:

      Удмуртия надоила 491 тыс тонн молока и заняла третье место в России по надоям за 10 месяцев 2017 года. Лидирует Татарстан, на втором месте Краснодарский край.

      Лекарства для «Ижстали»:

      Болельщики «Ижстали» собрали более 50 тыс. рублей на лекарства команде. Необходимые медикаменты неравнодушные фанаты купят вместе с врачом команды уже сегодня во вторник, 5 ноября.

      Новогодняя ель:

      На центральной площади Ижевска началась установка новогодней ели. Уже смонтировано металлическое основание, на которое будут крепить хвойные ветви.

      17:55, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      210
      0
      #спорт\n#ЖКХ\n#ДТП\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Новый год\n#хоккей\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#снег\n#надои\n#праздники\n#Картина дня

       

       

       

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