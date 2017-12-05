Удмуртия в минуту: лекарства для «Ижстали» и 450 тонн снега

Видеообзор самых интересных и важных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции публикуют видеообзор самых интересных событий региона, которые произошли минувшим днем.

Удмуртия в минуту: лекарство от болельщиков и 450 тонн снега Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Смертельное ДТП:

В Воткинском районе автобус раздавил пассажирку. Она не была пристегнута ремнем безопасности и при опрокидывании выпала из окна салона, после чего была насмерть придавлена транспортным средством. Водитель не пострадал.

450 тонн

Почти 450 тонн снега вывезли с дорог Ижевска за сутки. утром, 5 декабря на улицы Ижевска вышли 75 единиц спецтехники. Днем ранее на дорогах работала 81 единица техники.

Лидеры по надоям:

Удмуртия надоила 491 тыс тонн молока и заняла третье место в России по надоям за 10 месяцев 2017 года. Лидирует Татарстан, на втором месте Краснодарский край.

Лекарства для «Ижстали»:

Болельщики «Ижстали» собрали более 50 тыс. рублей на лекарства команде. Необходимые медикаменты неравнодушные фанаты купят вместе с врачом команды уже сегодня во вторник, 5 ноября.

Новогодняя ель:

На центральной площади Ижевска началась установка новогодней ели. Уже смонтировано металлическое основание, на которое будут крепить хвойные ветви.