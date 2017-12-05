  • $ 58.52 ↓
  • € 69.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Прокуратура Удмуртии: «Уралаэрогеодезия» задолжала 5,5 млн рублей по зарплатам

      11:05, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      11:05, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      360
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#Екатеринбург\n#Удмуртия\n#долги
      Фото: ИА "Сусанин"
      360
      0

      Надзорное ведомство имеет претензии к головному предприятию компании, которое располагается в Екатеринбурге.

      Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии сообщила о задолженности «Уралаэрогеодезии» по зарплатам в размере 5,5 млн рублей. Надзорное ведомство имеет претензии к головному предприятию компании, которое располагается в Екатеринбурге.

      По результатам проверок было установлено, что работодатель систематически не платил деньги своим работникам.

      «Предъявили исковые требования к головному предприятию, то которое находится в Екатеринбурге», - пояснили корреспонденту «Сусанина» в прокуратуре.

      Отметим, что согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, филиалы предприятия расположены в Удмуртии, Башкирии и Курганской области.

      11:05, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      360
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#Екатеринбург\n#Удмуртия\n#долги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      11609

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      4349
      14:21, 03 декабря, 2017

      Ижевчанка, заказавшая в интернет-магазине телефон, получила кусок ДСП

      4254
      15:17, 30 ноября, 2017

      В Ижевске на улице Пойма насмерть сбили пешехода

      3788
      13:25, 30 ноября, 2017

      «Нива» перевернулась после столкновения с «Мерседесом» в Ижевске

      3276
      17:37, 30 ноября, 2017

      МТС приготовила сказочное предложение к Новому году

      17:55, 30 ноября, 2017
      2364

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      1649
      19:17, 01 декабря, 2017

      Медведев пообещал индексацию пенсий на месяц раньше

      1607
      16:53, 30 ноября, 2017

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1065
      16:24, 04 декабря, 2017

      Верховный суд России разрешил подавать иски против соседей, курящих на балконе

      965
      17:22, 29 ноября, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1185

      Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

      736
      15:54, 02 декабря, 2017

      Украинец взорвал 2 гранаты во время суда

      719
      17:35, 30 ноября, 2017

      В Таиланде в результате нападения слона погиб немецкий турист и пострадали двое россиян

      686
      13:40, 01 декабря, 2017

      МОК лишил сборную России еще двух медалей Олимпиады в Сочи

      642
      09:25, 28 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: Александр Бречалов в прямом эфире и обследование обрушенного дома

      04 декабря, 2017

      LIVE: Утро Сусанина 4 декабря 2017 с Александром Бречаловым

      04 декабря, 2017

      LIVE: Брифинг Александра Бречалова по ситуации с рухнувшим в Ижевске домом

      02 декабря, 2017