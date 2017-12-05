Прокуратура Удмуртии: «Уралаэрогеодезия» задолжала 5,5 млн рублей по зарплатам

Надзорное ведомство имеет претензии к головному предприятию компании, которое располагается в Екатеринбурге.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии сообщила о задолженности «Уралаэрогеодезии» по зарплатам в размере 5,5 млн рублей. Надзорное ведомство имеет претензии к головному предприятию компании, которое располагается в Екатеринбурге.

По результатам проверок было установлено, что работодатель систематически не платил деньги своим работникам.

«Предъявили исковые требования к головному предприятию, то которое находится в Екатеринбурге», - пояснили корреспонденту «Сусанина» в прокуратуре.

Отметим, что согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, филиалы предприятия расположены в Удмуртии, Башкирии и Курганской области.