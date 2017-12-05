Предупреждение для водителей Удмуртии, откровение Родченкова и запрет на въезд в США: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре вторник, 5 декабря, а это значит, что рабочая неделя в самом разгаре. Пока вы допиваете чашечку кофе, «Сусанин» предлагает вам почитать традиционную утреннюю рубрику.

Крепче за баранку держись, шофер:

В региональной Госавтоинспекции предупредили водителей об изменении погоды на территории Удмуртии. Во вторник, 5 декабря, ожидается усиление порывов ветра до 15 м/с. Вероятно выпадение снега, метель.

«На отдельных участках автомобильных дорог возможно образование снежного наката. Водителям необходимо учитывать сцепные качества дорожного покрытия при выполнении маневров обгона, перестроения, проезде перекрестков, а также при выборе дистанции», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Удмуртии также предупреждает водителей о том, что подъезжая к открытому участку дороги, где возможны сильные порывы бокового ветра, которые могут повлиять на траекторию движения транспортного средства, водители должны быть предельно внимательны и двигаться с минимальной скоростью.

«Особенно опасно, когда вы выезжаете из закрытого пространства (например, с участка дороги с лесополосой), на открытый участок, действие бокового ветра в этом случае усиливается. Обращайте внимание на дорожный знак 1.29 «Боковой ветер», - уточнили в ведомстве.

Также необходимо полностью исключить эксплуатацию автотранспорта, не укомплектованного зимними шинами.

Откровение Родченкова:

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал, о том, кто был в курсе программы поддержки допинга в России. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание VG.

По словам Родченкова, об этом были осведомлены президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, а также экс-исполнительный директор организации, занимающий сейчас пост главы Единой лиги ВТБ по баскетболу, Сергей Кущенко.

«Я неоднократно беседовал с Кравцовым о применении допинга, в частности на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи», — заявил Родченков, который добавил, что не помнит, общался ли лично с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, однако она также присутствовала при разговоре об использовании фармацевтических препаратов для лыжников.

Запрет на въезд:

Верховный суд США разрешил применять запрет на въезд в страну жителям шести стран

«Верховный суд разрешает полное вступление в силу иммиграционного указа Трампа, который распространяется на граждан шести преимущественно мусульманских стран», - говорится в сообщении «Интерфакса», который ссылается на CNN.

Запрет на въезд распространяется на путешествующих из Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, уточняет агентство.

Телеканал CNN отмечает, что это новая версия иммиграционного указа Трампа.

Карточный домик:

Кевин Спейси не примет участие в последнем сезоне сериала «Карточный домик». Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего в шестом сезоне сериала будет восемь серий, в то время как в предыдущих сезонах было по 13 серий.

«Производство сериала будет возобновлено в 2018 году», - уточняет издание.

В конце ноября создатели сериала сообщили, что съемки последнего сезона американского сериала отложены еще на две недели.

Съемки «Карточного домика» были приостановлены после того, как актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси, сыгравшего в сериале главного героя - Фрэнка Андервуда, в сексуальных домогательствах.