На ремонт школьных дорог в Удмуртии направят 45 млн рублей

Средства получат 25 сельских районов республики.

Ижевск. Удмуртия. На ремонт дорог в Удмуртии, по которым проходят школьные автобусные маршруты, в 2018 году выделят 45 млн рублей. Как сообщает пресс-служба главы региона, деньги направят в 25 сельских районов.

Самый большой объём средств получит Балезинский район – 4 млн 855 тыс. рублей, чуть меньше - Шарканский – 4 млн 170 тыс. рублей и Кезский– 3 млн 913 тыс. рублей.

Завьяловский, Можгинский и Воткинский районы получат более чем по 3 млн рублей.

В планах республики обеспечить безопасное движение почти на 875 км «школьных дорог».

Также в следующем году 11 млн рублей направят на содержание региональных и межмуниципальных дорог. На трассах проведут профилактический ремонт, а также установят освещения и светофоры.