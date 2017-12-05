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      На ремонт школьных дорог в Удмуртии направят 45 млн рублей

      08:30, 05 декабря, 2017
      Анна Торхова
      08:30, 05 декабря, 2017
      Анна Торхова
      250
      0
      #дети\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#асфальт\n#ремонт
      250
      0

      Средства получат 25 сельских районов республики.

      Ижевск. Удмуртия. На ремонт дорог в Удмуртии, по которым проходят школьные автобусные маршруты, в 2018 году выделят 45 млн рублей. Как сообщает пресс-служба главы региона, деньги направят в 25 сельских районов.

      Самый большой объём средств получит  Балезинский район – 4 млн 855 тыс. рублей, чуть меньше -  Шарканский – 4 млн 170 тыс. рублей и Кезский– 3 млн 913 тыс. рублей.

      Завьяловский, Можгинский и Воткинский районы получат более чем по 3 млн рублей.

      В планах республики обеспечить безопасное движение почти на 875 км «школьных дорог».

      Также в следующем году 11 млн рублей направят на содержание региональных и межмуниципальных дорог.  На трассах проведут профилактический ремонт, а также установят освещения и светофоры.

      08:30, 05 декабря, 2017
      Анна Торхова
      250
      0
      #дети\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#асфальт\n#ремонт

       

       

       

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