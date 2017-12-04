Авиарейс из Ижевска в Москву задержали из-за снегопада

Самолет в столицу страны вылетит на 40 минут позже.

Ижевск. Удмуртия. Авиарейс из Ижевска в Москву в понедельник, 4 декабря, задержали. Об этом сообщает пресс-служба компании Ижавиа.

«Рейс ИЖ-305 по маршруту Ижевск — Москва (а/п Домодедово) задержан по причине позднего прибытия рейса ИЖ-302 в аэропорт Ижевск», - говорится на сайте перевозчика.

Планируется, что самолет вылетит в Москву в 13:30 по местному времени.

Напомним, утром понедельника в столице страны задержали более 150 рейсов из аэропортов Домодедово и Шереметьево. Причиной этому стал снегопад.