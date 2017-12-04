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      Авиарейс из Ижевска в Москву задержали из-за снегопада

      12:28, 04 декабря, 2017
      12:28, 04 декабря, 2017
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      0
      #общество\n#Ижевск\n#погода\n#авиация\n#Москва\n#Удмуртия\n#зима
      Фото: @arzik2
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      Самолет в столицу страны вылетит на 40 минут позже.

      Ижевск. Удмуртия. Авиарейс из Ижевска в Москву в понедельник, 4 декабря, задержали. Об этом сообщает пресс-служба компании Ижавиа.

      «Рейс ИЖ-305 по маршруту Ижевск — Москва (а/п Домодедово) задержан по причине позднего прибытия рейса ИЖ-302 в аэропорт Ижевск», - говорится на сайте перевозчика.

      Планируется, что самолет вылетит в Москву в 13:30 по местному времени.

      Напомним, утром понедельника в столице страны задержали более 150 рейсов из аэропортов Домодедово и Шереметьево. Причиной этому стал снегопад.

      12:28, 04 декабря, 2017
      101
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      #общество\n#Ижевск\n#погода\n#авиация\n#Москва\n#Удмуртия\n#зима

       

       

       

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