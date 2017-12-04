Набор орехов и билеты в кино могут выиграть слушатели LOVE RADIO в Ижевске

Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа «Big Love Message».

Ижевск. Удмуртия. Начни свой день ярко вместе с Love Radio в Ижевске. Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа «Big Love Message».

В понедельник, 4 декабря, в эфире стартует новый проект: «Новый Год Твоей мечты» - больше игр, больше сюрпризов, новых знакомств и новогоднего настроения!

Сегодня в студии радиостанции LOVE RADIO ведущий Дмитрий Аверин.

В первой части программы новая игра «Орешки в офис»! У слушателей, которые находятся на работе, будет возможность выиграть вкусный и полезный набор орехов, сухофруктов и другой продукции от партнёра игры компании «Орешки в Ижевске».

Этот набор автомобиль доставки компании привезёт победителю в офис. Во время доставки приза пройдёт вторая игра уже для автомобилистов. Им будет предложено с помощью подсказок найти автомобиль доставки компании «Орешки в Ижевске», назвать пароль и тоже получить вкусный и полезный набор орехов, сухофруктов от партнёров игры.

Игра продлится весь месяц с 4 по 29 декабря с 13:00 до 14:00, у каждого будет возможность познакомиться с отличной продукцией компании «Орешки в Ижевске».

В середине программы розыгрыш пригласительных билетов в КЦ Роликс на предпремьерный показ фильма «Очень плохие мамочки 2», который состоится 6 декабря при поддержке LOVE RADIO. С 30 ноября по 6 декабря у киноманов Ижевска будет возможность выиграть билеты и посмотреть фильм раньше всех.

Специально для родителей и малышей с 30 ноября по 8 декабря в программе «Big Love Message» розыгрыш пригласительных билетов на вечеринку в честь дня рождения KIDO. Читайте о вечеринке и следите за новостями здесь.

А в группе ВК LOVE RADIO в Ижевске пройдёт розыгрыш билетов на выступление звёздного дуэта «ARTIK&ASTI»! Кстати, в продаже билетов уже нет, однако информационный партнёр выступления звёзд – LOVE RADIO 97,8 FM – любезно разыграет несколько билетов 6, 7 и 8 декабря в группе Вконтакте Лав радио! Все подробности розыгрыша смотрите здесь.

Не забываем о приветах и добрых словах для любимых на viber, telegram и whatsapp: +7(922)-522-47-44, а также в комментариях или специальном обсуждении в группе Вконтакте и Facebook.