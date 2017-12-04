Удмуртия заняла 29 место среди российских регионов по исполнению программы «Комфортная городская среда»

Рейтинг составил Минстрой России.

Ижевск. Удмуртия. 29 место среди регионов России заняла Удмуртия в рейтинге Минстроя России по исполнению приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Республика набрала 56 баллов.

Первое место с показателем 68 баллов занял Татарстан, второе – Калужская область, третье – Чеченская республика.

Исполнение программы оценивали по 13 параметрам, среди которых – соблюдение сроков мероприятий, вовлечение граждан, наличие муниципального финансирования и т.д.

Напомним, в 2017 году в Удмуртии на реализацию проекта было выделено 280 млн рублей. Из них 182 млн рублей - из федерального бюджета, 16 млн рублей софинансирование муниципалитетов и 82 млн из республиканского бюджета. 19 млн рублей собрали собственники многоквартирных домов.

В 2018 году за счет проекта планируется обновить Центральную площадь Ижевска и парк им. Кирова.