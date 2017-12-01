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      Удмуртия в минуту: финансовые проблемы «Ижстали» и новый инженерно-саперный полк

      18:13, 01 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      18:13, 01 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      194
      0
      #спорт\n#общество\n#наркотики\n#армия\n#Ижевск\n#погода\n#хоккей\n#полиция\n#Удмуртия\n#погода в Казани\n#погода в Удмуртии\n#финансы и деньги\n#Картина дня\n#погода в Ижевске
      Фото: ИА "Сусанин"
      194
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционный видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

      Удмуртия в минуту: финансовые проблемы "Ижстали" и новый инженерно-саперный полк

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Финансы поют романсы:

      Наставник хоккейного клуба «Ижсталь» Сергей Душкин рассказал о тяжелом финансовом положении коллектива. По его словам, у врачей команды сейчас отсутствуют даже лекарства. Душкин также считает, что в дальнейшем ситуация будет только усугубляться.

      Современный полк:

      В Удмуртии сформировали новый инженерно-саперный полк. Для военных создали все бытовые и жилищные условия. Также к концу года полк получит по гособоронзаказу современную технику и вооружение.

      Студент-наркодиллер

      Студента-наркодилера задержали в Ижевске. У него обнаружили более двух тысяч доз наркотика. Сейчас стражи порядка выясняют, кто поставлял молодому человеку «синтетику». Против него возбудили уголовное дело.

      Дисквалификация вылегжанина:

      Лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина временно отстранили от соревнований под эгидой FIS (ФИС). Об этом сказано в документе, который опубликовала Международная федерация лыжного спорта. Комиссия основывалась на решение Олимпийского комитета о дисквалификации российских спортсменов.

      Погода в доме:

      Метели и снегопады ожидаются в Удмуртии 3 декабря. Такая погода сохранится и в первую половину следующей недели. Столбики термометров опустятся до минус 5 градусов. На дорогах возможны накат и снежные заносы.

      18:13, 01 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      194
      0
      #спорт\n#общество\n#наркотики\n#армия\n#Ижевск\n#погода\n#хоккей\n#полиция\n#Удмуртия\n#погода в Казани\n#погода в Удмуртии\n#финансы и деньги\n#Картина дня\n#погода в Ижевске

       

       

       

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