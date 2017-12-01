Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционный видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Удмуртия в минуту: финансовые проблемы "Ижстали" и новый инженерно-саперный полк Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Финансы поют романсы:

Наставник хоккейного клуба «Ижсталь» Сергей Душкин рассказал о тяжелом финансовом положении коллектива. По его словам, у врачей команды сейчас отсутствуют даже лекарства. Душкин также считает, что в дальнейшем ситуация будет только усугубляться.

Современный полк:

В Удмуртии сформировали новый инженерно-саперный полк. Для военных создали все бытовые и жилищные условия. Также к концу года полк получит по гособоронзаказу современную технику и вооружение.

Студент-наркодиллер

Студента-наркодилера задержали в Ижевске. У него обнаружили более двух тысяч доз наркотика. Сейчас стражи порядка выясняют, кто поставлял молодому человеку «синтетику». Против него возбудили уголовное дело.

Дисквалификация вылегжанина:

Лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина временно отстранили от соревнований под эгидой FIS (ФИС). Об этом сказано в документе, который опубликовала Международная федерация лыжного спорта. Комиссия основывалась на решение Олимпийского комитета о дисквалификации российских спортсменов.

Погода в доме:

Метели и снегопады ожидаются в Удмуртии 3 декабря. Такая погода сохранится и в первую половину следующей недели. Столбики термометров опустятся до минус 5 градусов. На дорогах возможны накат и снежные заносы.