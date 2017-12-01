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      5 тыс елей и сосен отправили из Удмуртии к новогодним праздникам

      16:23, 01 декабря, 2017
      Анна Торхова
      16:23, 01 декабря, 2017
      Анна Торхова
      204
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#Рождество\n#Ёлки\n#Удмуртия\n#деревья\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      204
      0

      В основном деревья доставили в Москву и Московскую область.

      Ижевск. Удмуртия. Около 5 тыс. елей и сосен отправили из Удмуртии к новогодним праздникам в другие регионы России. Больше всего праздничных деревьев отвезли в Москву и Московскую область, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

      Также хвойные отправились в Республики Татарстан и Чувашию, Санкт-Петербург и другие регионы.

      Только из одного Глазова увезли 1600 елей и сосен.

      В ведомстве отмечают, что в Удмуртии наложен карантин по вредителям хвойной древесины, поэтому есть риск их распространения на другие регионы. В связи с этим, вывоз елей и сосен возможен только при наличии сертификата, который подтверждает их фитосанитарную безопасность.

      16:23, 01 декабря, 2017
      Анна Торхова
      204
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#Рождество\n#Ёлки\n#Удмуртия\n#деревья\n#праздники

       

       

       

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