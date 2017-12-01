В основном деревья доставили в Москву и Московскую область.

Ижевск. Удмуртия. Около 5 тыс. елей и сосен отправили из Удмуртии к новогодним праздникам в другие регионы России. Больше всего праздничных деревьев отвезли в Москву и Московскую область, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Также хвойные отправились в Республики Татарстан и Чувашию, Санкт-Петербург и другие регионы.

Только из одного Глазова увезли 1600 елей и сосен.

В ведомстве отмечают, что в Удмуртии наложен карантин по вредителям хвойной древесины, поэтому есть риск их распространения на другие регионы. В связи с этим, вывоз елей и сосен возможен только при наличии сертификата, который подтверждает их фитосанитарную безопасность.