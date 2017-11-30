Депутат Госдумы от Удмуртии Игорь Сапко рассказал в «Кофемолке» про любимые места Ижевска

Бывший мэр Перми поделился своими мыслями про реальность «Реальных пацанов», развитие баскетбола и важность истории.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Государственной думы от Удмуртии Игорь Сапко рассказал в проекте «Кофемолка» про любимые места в Ижевске. Оказалось, что во время каждого приезда в столицу Удмуртии он старается побывать в Свято-Михайловском соборе.

Также бывший глава Перми поделился с ведущим программы Энвилем Касимовым своими мыслями о реальности сериала «Реальные пацаны». Поговорили о семье, спорте, истории и развитии регионов.