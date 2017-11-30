В Ижевске пройдёт зимний фестиваль спорта среди инвалидов

Участники посоревнуются в бочче и стрельбе из лазерной винтовки.
Ижевск. Удмуртия. Ежегодный зимний фестиваль спорта для инвалидов пройдёт в Ижевске 7 декабря. Участники будут соревноваться в стрельбе из лазерной винтовки и в игре на точность – бочче, сообщает удмуртская республиканская общественная организация инвалидов «Благо».
В рамках состязаний участников разделят на классификационные группы, в зависимости от нарушенных функций.
Задача фестиваля - помочь особенным людям адаптироваться к обществу и вовлечь их в занятия спортом.
Заявки на участие в мероприятии принимаются до 1 декабря.