В Ижевске пройдёт зимний фестиваль спорта среди инвалидов

Участники посоревнуются в бочче и стрельбе из лазерной винтовки.

Ижевск. Удмуртия. Ежегодный зимний фестиваль спорта для инвалидов пройдёт в Ижевске 7 декабря. Участники будут соревноваться в стрельбе из лазерной винтовки и в игре на точность – бочче, сообщает удмуртская республиканская общественная организация инвалидов «Благо».

В рамках состязаний участников разделят на классификационные группы, в зависимости от нарушенных функций.

Задача фестиваля - помочь особенным людям адаптироваться к обществу и вовлечь их в занятия спортом.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 1 декабря.