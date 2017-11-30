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      Удмуртия в минуту: долги «Ижметмаша» и кусок дерева вместо телефона

      18:10, 30 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      18:10, 30 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      230
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#газ\n#почта\n#продукты\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#цены\n#продукты питания\n#статистика\n#роботы\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
      230
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили для своих читателей традиционный видеообзор самых важных и интересных событий региона, которые произошли в республики в четверг, 30 ноября.

      Удмуртия в минуту: долги "Ижметмаша" и кусок дерева вместо телефона

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Долги «Ижметмаша»:

      «Газпром межрегионгаз Ижевск» обвинил «Ижметмаш» в незаконном отборе газа из транзитной трубы. По ней голубое топливо поступает в большой логистический центр и два общежития. В компании также рассказали о долгах завода в 56,7 миллионов рублей.

      Нерасторопность главы:

      Главу Сарапула Александра Ессена оштрафовали на 7 тыс. рублей за нерасторопность. Прокуратура выявила нарушения должностными лицами администрации сроков рассмотрения обращений граждан.

      Деревянный мобильник:

      Ижевчанка, которая заказала в интернет-магазине телефон, получила по почте кусок ДСП. Посылка обошлась женщине в 19 тысяч рублей. Суд не увидел нарушений закона в действиях «Почты России», правоохранители возбудили уголовное дело в отношении продавца.

      Падение цен:

      В Удмуртии продолжают падать цены на товары. Однако с начала года инфляция в республике составила 1,2 процента. В ноябре жителям региона пришлось платить больше лишь за различные услуги.

      Восстание машин:

      В Ижевске пройдёт «РобоФест». Региональный этап фестиваля состоится 16 декабря. В мероприятии примут участие почти 450 участников со всей Удмуртии в возрасте от 6 до 17 лет.

      18:10, 30 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      230
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#газ\n#почта\n#продукты\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#цены\n#продукты питания\n#статистика\n#роботы\n#Картина дня

       

       

       

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