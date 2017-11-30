Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили для своих читателей традиционный видеообзор самых важных и интересных событий региона, которые произошли в республики в четверг, 30 ноября.

Удмуртия в минуту: долги "Ижметмаша" и кусок дерева вместо телефона Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Долги «Ижметмаша»:

«Газпром межрегионгаз Ижевск» обвинил «Ижметмаш» в незаконном отборе газа из транзитной трубы. По ней голубое топливо поступает в большой логистический центр и два общежития. В компании также рассказали о долгах завода в 56,7 миллионов рублей.

Нерасторопность главы:

Главу Сарапула Александра Ессена оштрафовали на 7 тыс. рублей за нерасторопность. Прокуратура выявила нарушения должностными лицами администрации сроков рассмотрения обращений граждан.

Деревянный мобильник:

Ижевчанка, которая заказала в интернет-магазине телефон, получила по почте кусок ДСП. Посылка обошлась женщине в 19 тысяч рублей. Суд не увидел нарушений закона в действиях «Почты России», правоохранители возбудили уголовное дело в отношении продавца.

Падение цен:

В Удмуртии продолжают падать цены на товары. Однако с начала года инфляция в республике составила 1,2 процента. В ноябре жителям региона пришлось платить больше лишь за различные услуги.

Восстание машин:

В Ижевске пройдёт «РобоФест». Региональный этап фестиваля состоится 16 декабря. В мероприятии примут участие почти 450 участников со всей Удмуртии в возрасте от 6 до 17 лет.