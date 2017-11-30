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      В Удмуртии собрали 5 тонн новогодних подарков для детей из Луганска и Донецка

      16:00, 30 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      16:00, 30 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      212
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#подарки\n#МЧС России по Удмуртии
      Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
      212
      0

      «КамАЗ» ГУ МЧС России по республике с гуманитарным грузом выехал из Ижевска 29 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии собрали 5 тонн новогодних подарков для детей из Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

      «КамАЗ» ГУ МЧС России по Удмуртской Республике с грузом выехал 29 ноября из Ижевска в Ногинский спасательный центр, где будет формироваться гуманитарная помощь. Сейчас там уже находятся грузовые автомобили из других регионов.  

      Более 100 единиц техники доставят в Луганск и Донецк продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, новогодние подарки для детей и другие необходимые вещи. 

      16:00, 30 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      212
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#подарки\n#МЧС России по Удмуртии

       

       

       

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