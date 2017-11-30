В Удмуртии собрали 5 тонн новогодних подарков для детей из Луганска и Донецка

«КамАЗ» ГУ МЧС России по республике с гуманитарным грузом выехал из Ижевска 29 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии собрали 5 тонн новогодних подарков для детей из Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

«КамАЗ» ГУ МЧС России по Удмуртской Республике с грузом выехал 29 ноября из Ижевска в Ногинский спасательный центр, где будет формироваться гуманитарная помощь. Сейчас там уже находятся грузовые автомобили из других регионов.

Более 100 единиц техники доставят в Луганск и Донецк продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, новогодние подарки для детей и другие необходимые вещи.