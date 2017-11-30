В Удмуртии продолжают падать цены на товары

По итогам ноября индекс потребительских цен составил 99,94% по отношению к предыдущему месяцу.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пятый месяц наблюдается дефляция. Как сообщает Удмуртстат, в ноябре индекс потребительских цен составил 99,94% по отношению к предыдущему месяцу.

С начала текущего года инфляция в республике составила 1,2% (2016 год - 3,12%).

Отметим, что в ноябре подешевели продовольственные товары (без учета алкоголя) - на 0,05%, непродовольственные товары — на 0,05%, алкоголь — на 0,41%. Цены возросли лишь на услуги - на 0,02%.