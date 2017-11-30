Курьер выбросил более 400 писем судебных приставов с личными данными жителей Удмуртии

Документы нашли в лесу в Воткинском районе республики.

Воткинск. Удмуртия. Рабочую переписку судебных приставов обнаружили в лесу в Воткинском районе. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, письма обнаружил один из жителей.

Региональное Управление ФССП заключило договор с индивидуальным предпринимателем. Бизнесмен должен был перевозить корреспонденцию между отделами. Однако условия контракта не были выполнены - 409 писем структурных подразделений ведомства, содержащие персональные данные должников и взыскателей по исполнительным производствам, не доставлены, а выброшены в лесу на территории Воткинского района.

Индивидуальному предпринимателю внесли представление об устранении нарушений законодательства о персональных данных и законодательства в сфере оказания услуг связи, один человек привлечен к дисциплинарной ответственности. Судебные приставы взыскали с организации 175 800 рублей неустойки и решили расторгнуть договор. Найденные документы переданы УФССП.