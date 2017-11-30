Пожар в Можгинском районе, форма олимпийской сборной России и тюнинг автомобиля: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре четверг, 30 ноября. Предлагаем начать этот день с традиционного обзора самых интересных событий.

Пожар:

Вечером, 29 ноября в селе Большая Пудга, СПК «Победа» вспыхнуло сено. Как сообщает ГУ МЧС по Удмуртии, в результате у владельца сгорел 491 рулон сена – это почти 150 т. К тушению пожара привлекались 5 единиц техники и 9 человек личного состава.

Концерт:

Вечером 29 ноября в Ижевске выступила Елена Темникова. В рамках тура она должна была приехать в столицу 12 ноября. В связи с днями траура в Ижевске, концерт был перенесён.

Вместе с популярной исполнительницей на сцене выступил и победитель 2 сезона Шоу «Танцы» Максим Нестерович.

Как отметила Лена, она и не думала, что жители Ижевска так бурно её встретят.

Новая форма сборной России на «Олимпиаду-2018»:

Компания ZASPORT представила форму сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане. На презентации костюмы оценивали президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, победители Олимпийских игр в Сочи сноубордист Виктор Вайлд, фигуристы Максим Траньков, Татьяна Волосожар и другие известные спортсмены, сообщает Газета.ru со ссылкой на ТАСС.

Соглашение с экипировщиком было подписано в марте 2017 года.

Напомним, сами игры пройдут с 9 по 25 февраля.

Тюнинг авто:

Верховный суд запретил регистрировать автомобили, тюнинг которых был сделан не на заводе-производителе и не подтвержден документами. Об этом пишет РБК.

Житель Томской области пытался оспорить один из пунктов Положения о ГИБДД МВД, который позволяет не регистрировать авто и мотоциклы, в конструкцию которых внесены изменения самим владельцем и при этом нет документов, которые удостоверяют их соответствие требованиям безопасности.

Как ответил представитель ответчика, повторная регистрация доработанного автомобиля проводится ГИБДД на основании документов, которые получены по итогам проверки изменений автомобиля на безопасность.

Владелец, не согласовавший изменения в автомобиле, заплатит штраф 500 рублей. При повторном нарушении может последовать арест.

Йети не существует?

Британские ученые рассказали, кто же такой на самом деле Йети. Оказывается, существо, похожее по внешнему виду на человека – это обычный медведь, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Люди путали снежного человека с гималайскими, тибетскими бурыми и тяньшанскими бурыми медведями.

К такому выводу ученые пришли после исследования костей, зубов, кожи и волос, которые, по словам очевидцев, принадлежали Йети.

Результаты показали, что все образцы принадлежат медведям.